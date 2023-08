Drony, sonary, lidé z celého světa. U skotského jezera sledují největší zátah na lochnesskou příšeru za 50 let

Skutečné či domnělé tajemství skotského jezera Loch Ness přitahuje pozornost už devadesát let. Právě tolik roků uplynulo od okamžiku, kdy na jeho hladině poprvé pozorovali neznámého tvora. Ten dostal dokonce své jméno: Nessy. Existence lochnesské příšery je už vyloučena, přesto se po ní vydávají pátrat další a další lidé z celého světa. Největší zátah za pomoci dronů i sonarů na monstrum za posledních padesát let se koná právě o tomto víkendu. Jezero Loch Ness 12:00 27. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lochnesská příšera láká lidi z celého světa i po 90 letech | Foto: Marmaduke Arundel "Duke" Wetherell | Zdroj: Wikimedia Commons | ©

„Tady vidíte na sonaru hloubku, která je pod námi – 225,7 metru. Je to nejhlubší místo. Dno tady prudce kleslo, jinak je přitom docela ploché. Jsou tu sedimenty. Jednoduše řečeno bahno, které se tam usazuje deset tisíc let,“ ukazuje kapitán lodi na obrazovce ukazuje reliéf jezerního dna v hlubině.

Kdyby se tam teď objevila bájná příšera, byl by on i s celou posádkou, co pluje na lodi, slavní. To se ale nejspíš nestane.

„Samozřejmě, že v jezeře není žádná příšera. To by byla pro padesát let trvající výzkum špatná vizitka, kdybychom ji ještě nenašli. To však neznamená, že nestojí zato jezero dál zkoumat,“ říká Adrian Shine, biolog, který vody jezera Loch Ness zkoumá přes čtyřicet let.

Je také autorem stálé výstavy, věnované výzkumu tajemného jezera. „Lidé se často domnívají, že naše muzeum je jen další turistická past. Náš přístup je ale založen na poctivých vědeckých faktech. Neprezentujeme žádné senzace. Chceme, aby při návštěvě lidé přemýšleli,“ vysvětluje Shine v moderně pojaté expozici. Překvapením je, že komentář v ní je dokonce i česky.

Středisko Loch Ness Centre se nachází v bývalém hotelu Drumnadrochit na břehu jezera. Právě sem se v roce 1933 přiřítila jeho manažerka Aldie Mackayová, aby oznámila, že ve vodě spatřila neznámého tvora. Pokud se jednalo o marketingový trik, byl bezesporu mimořádně úspěšný. Celosvětový zájem o hledání nepolapitelné příšery od té doby neskončil. Další a další výpravy s lepším a lepším vybavením se vydávají na její lov.

„Mýtus provázející jezero Loch Ness je velmi silný. Svět se zmenšuje. Víme o něm stále víc a víc, ale dál toužíme po tajemstvích. V případě jezera Loch Ness se navíc jedná o tajemství, na které si může sáhnout i běžný člověk. Otázkám, které si klade dnešní věda, už většina z nás ani nerozumí. Ale záhada Loch Ness, tu si může užít každý,“ říká biolog Adrian Shine.

Před pěti lety se podílel na průzkumu, při kterém vědci odebrali z jezera vzorky DNA. Ty prokázaly, že v něm žádný velký tvor nežije. Ať budou výsledky víkendového průzkumu jakékoliv, lochnesská příšera bude podle něj žít tak dlouho, dokud nás to bude bavit.