USA očekává zatčení Trumpa příští týden. Policie se připravuje na protesty jeho přívrženců

Spojené státy by příští týden mohly zažít zatčení bývalého prezidenta Donalda Trumpa. To se očekává po čtvrteční zprávě o obvinění z údajných úplatků před volbami v roce 2016. Zdroje hovoří o úterý jako možném termínu. Samotný soudní proces může začít až po prezidentských volbách plánovaných na rok 2024, kde chce Trump znovu bojovat o funkci. Přesná obvinění zatím nejsou veřejnosti známa, média se soustředí na falšování účetních záznamů. New York 11:14 31. března 2023

„Pokud se v úterý vydá úřadům, Donald J. Trump nejspíše projde v New Yorku rutinními kroky spojenými se zatčením za těžký zločin... Bezprecedentní zatčení bývalé hlavy státu ale bude všechno, jen ne rutinní,“ uvádí list The New York Times (NYT).

Součástí zmíněného procesu bude zřejmě pořízení policejní fotografie a odebrání otisků prstů, ale zda bude exprezident i spoután, to není zatím jasné. Podle NYT bude takřka jistě doprovázen ozbrojenými členy tajné služby, tedy prezidentské ochranky, která má povinnost jej neustále chránit. Také se čeká, že Trump předstoupí před soud, kde si vyslechne obžalobu a vysloví se k otázce své viny.

Informovaný zdroj agentuře Associated Press řekl, že přesná choreografie soudního procesu se stále dojednává. Prokuratura na Manhattanu, která daný případ vyšetřuje, ve čtvrtek uvedla, že státní zástupci kontaktovali Trumpův právní tým ve snaze koordinovat jeho předvedení před soud. Newyorské bezpečnostní složky se mezitím už několik dní připravují na možnost protestů ve spojení s obviněním exprezidenta, který zůstává více než dva roky po odchodu z Bílého domu lídrem Republikánské strany.

Vznesení trestních obvinění schválila velká porota, která vyhodnocovala důkazy shromážděné v kauze označované jako „peníze za mlčení“. Jejím jádrem jsou platby dvěma ženám, které tvrdily, že měly s Trumpem nemanželský poměr. Pornoherečka Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordová, a modelka Karen McDougalová dostaly před volbami z roku 2016 celkem 280 000 dolarů (přes šest milionů korun), přičemž podle tehdejšího Trumpova právníka Michaela Cohena si tím chtěl pozdější vítěz voleb zajistit jejich mlčení o milostných románcích.

Cohen, který byl později odsouzen mimo jiné za porušení pravidel financování politických kampaní, je ústřední postavou případu a jedním z hlavních svědků. Už v roce 2019 předložil Kongresu kopie šeků, které podle něj dokazují, že mu Trump peníze zprostředkované dvěma ženám nahradil. Exprezident transakce zaznamenal jako „právní výdaje“, což by nyní mohlo vyústit v obžalobu z falšování účetních záznamů.

‚Případ z říše snů‘

Podle zákonů státu New York je takové maskování výdajů protiprávní, ovšem zpravidla je klasifikováno pouze jako přestupek, píše server Politico. „Stává se těžkým zločinem v případě, že cílem zfalšování záznamů bylo zakrýt jiný trestný čin,“ pokračuje analýza webu. Prokurátoři by tak museli dokázat, že samotné transakce například porušovaly pravidla financování kampaní.

Obžaloba by v takovém případě čelila řadě překážek. Trumpův tým by například mohl argumentovat tím, že jakékoli provinění už je promlčené, neboť se na něj vztahuje obvyklá pětiletá lhůta. Jako další potenciální problémy pro prokuraturu média zmiňují důvěryhodnost Cohena nebo snahu aplikovat státní volební předpisy v případu kolem kandidáta ve federálních volbách. „Tohle je pro obhájce případ z říše snů,“ řekl agentuře Reuters bývalý prokurátor David Shapiro.

„Exprezident zřejmě bude moci bez problémů pokračovat v předvolební kampani. Z právního hlediska by mohl kandidovat, i kdyby byl za mřížemi.“

Samotný proces ale nejspíše začne až za mnoho měsíců. V loňském roce byla na Manhattanu průměrná prodleva mezi vznesením obvinění a soudním verdiktem 900 dní, uvádí Reuters. Při takovémto harmonogramu by proces nastal až po prezidentských volbách, do kterých zbývá zhruba rok a půl.

Podle Politico je nepravděpodobné, že by chtěli prokurátoři Trumpa během stíhání držet ve vazbě. Exprezident, kterého aktuálně průzkumy favorizují na zisk nominace Republikánské strany, tak zřejmě bude moci bez problémů pokračovat v předvolební kampani. Z právního hlediska by podle médií mohl kandidovat, i kdyby byl za mřížemi.