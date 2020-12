Historická událost, říká o zatčení Haščáka slovenský novinář. Nitky vedou k odposlechům z kauzy Gorila

„Donedávna to byl nedotknutelný člověk,” komenttuje zadržení druhého nejbohatšího Slováka Jaroslava Haščáka investigativní reportér zpravodajského portálu Aktuality.sk Marek Vagovič. V rozhovoru pro Radiožurnál také popsal souvislost zatčení spolumajitele Penty s korupční kauzou Gorila i to, proč se její vyšetřování táhne už léta. Praha 21:20 2. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Haščák vypovídal i u soudu k vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové | Zdroj: Profimedia

Jak vlivnou postavou je, a byl, Jaroslav Haščák na Slovensku? Jak vysoko v tomto případě detektivové protikorupční policie zamířili?

Jeden z nevlivnější oligarchů na Slovensku Jaroslav Haščák možná v tom pomyslném žebříčku vyčnívá i nad ostatními oligarchy. Měl větší vliv, větší objem peněz, je to člověk, který měl do velké míry podchycené zdravotnictví. Ale samozřejmě měl i svoje kontakty na politiky, a i napříč všemi organizacemi trestního konání. To, co se stalo, je historická událost. Donedávna nedotknutelný člověk, je podobně jako mnoho jiných trestně stíhaný, čeká v cele předběžného zadržení. Určitě si takový vývoj nepředstavoval.

Policie ani prokuratura zatím oficiálně k tomuto případu podrobnosti nesdělily. Z čeho vyplývá, že se vše týká možného obchodovaní s nahrávkou z kauzy Gorila?

My jsme v úterý informovali, čeho přesně se ten případ týká, a máme doopravdy dobré zdroje a víme, že to souvisí s prodejem nahrávky Gorila. S tou měl obchodovat s Haščákovou firmou, respektive s firmou pod jeho kontrolou, bývalý šéf kontrarozvědky SIS (Slovenské informační služby) Ľubomíra Arpas, který založil jednu firmu spolu s manželku po odchodu z tajných služeb. A vlastně ten prodej nahrávky měli očistit nebo zlegalizovat přes nějakou fiktivní smlouvu o poradenských službách a zpracování analýz zhruba ve výšce tehdejších šesti milionů, dnes je to 194 tisíc eur. To byla podle policie taková krycí legenda a ve skutečnosti žádné služby nedodával, byl vedený vlastně jen na papíry a v patnáctí splátkách dostal těch šest milionu korun.

Je možná dobré připomenou, co je podstatou případu Gorila, jakou roli v korupčních podezření hrála Penta a konkrétně i její spolumajitel Jaroslav Haščák.

Kauze Gorila je v podstatě kauza druhé Dzurindovy vlády, ale částečně se týká i Roberta Fica. V podstatě jde o to, že finanční skupina Penta měla jakýsi konspirační byt v Bratislavě a tam se Jaroslav Haščák střetával s různými vlivnými lidmi, včetně politiků. Byl tam i Robert Fico, bývalí ministr Jirko Malchárek, šéfka Fondu národního majetku Anna Bubeníková a další.

V zásadě si měli domlouvat úplatky za privatizace státních podniků. Haščák měl být tím, kdo určovatl cenu jednotlivých projektů, které přiklepne stát jeho finanční skupině a za to měl odměňovat různé lidi. Tyto rozhovory byly zaznamenané, protože shodou okolnosti ve vedlejším bytě bydlel bývalý analytik SIS (Slovenská informační služba pozn. red) Peter Holub. Ten to celé zaznamenal a z toho vznikl ten zpravodajský spis Gorila. Ta nahrávka má 39 hodin a je přepsána i jako text.

Proč se kazu Gorila dosud nepodařilo vyšetřit? Co se stalo s nahrávkami neformálních jednání slovenských politiků a finančníků?

Ty nahrávky v tom reálném čase 2005, 2006 respektive 2008, dva roky potom, co se Gorila celá zrealizovala a uskutečnila, byly zlikvidované. Ale k jedné z těch kopií se dostal Marian Kočner, dnes trestně stíhaný v kauze směnky a podezřelý z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, a s tou nahrávkou se nejspíš potom ještě obchodovalo. Oficiálně ale neexistovala. Takže se dostala na veřejnost po nějakém čase, našla se na Kočnerově nočním stolku, a to spustilo další procesy.

Vy jste v loni pořídil s Jaroslavem Haščákem rozhovor, který se týkal jeho kontaktů s Marianem Kočnerem. Jak časté byly a dotkli jste se v tom rozhovoru i nahrávek z Gorily?

Ano, a Jaroslav Haščák se právě v té pasáži rozhovoru, kde se ho na to ptám, podle všeho přeřekl. Tam se nám ho podařilo trochu zatlačit do kouta a on tam vlastně řekl něco v tom smyslu ‚Kolik jsem za to zaplatil? Milion nebo dva?‘. Nepřímo se v tom rozhovoru přiznal, že tu nahrávku odkoupil.

A co se týká toho, proč se to ještě nevyšetřilo. To souvisí asi i s tím aktuálním vyšetřováním. Nyní můžeme předpokládat, že spojkou Penty a Haščáka byl speciální prokurátor Dušan Kovarčik, který dozoroval tuto kauzu, a který je také trestně stíhaný i v jiných věcech, jako součást zločinecké skupiny Norberta Bedera, člověka blízkému Robertovi Ficovi. To byl ten prokurátor, kvůli kterému se ta kauza celé ty roky tlačila před sebou. Odešli dva šéfové týmu Gorila, kteří už to prostě nevydrželi. Teď je tam nová šéfka týmu, ten tým má volnější ruce, změnilo se politické klima. Konečně nastal čas, kdy se ty věci hýbou.

Jaký dopad může zatčení Jaroslava Haščáka a další vývoj tohoto vyšetřování mít na slovenský byznys a zejména na politiku?

Určitě to bude mít následky na byznys Penty. Už ta kauza Gorila byla pro ně reputační katastrofa. Ale tím, jak se to vyšetřovalo, tak to celé ty roky v zásadě ustáli, i když to stále měli, obrazně řečeno, vytetované na čele. Ale tím, že tam nebyla konkrétní trestní stíhání, obvinění, tak z toho nějakým způsobem vykličkovali.

Toto je velká rána. Je to obvinění za vážnou trestní činnost - legalizaci příjmů z trestné činnosti. Haščák už se vzdal všech pozicích v Pentě, zůstal jen spolumajitel. Myslím si, bez ohledu na to, jakým směrem se bude vyšetřování ubírat, a určitě to bude trvat nějaký čas, že to té Pentě nepomůže, spíš naopak.