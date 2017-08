Zatčení opozičních vůdců ve Venezuele odsoudily Spojené státy i OSN

Napětí ve Venezuele roste. Venezuelská opozice chystá velkou protivládní demonstraci po nedělních volbách do Ústavodárného sboru. Tajná police už předtím zadržela dva opoziční předáky. Odsoudily to OSN i Spojené státy, které označily současnou situaci v zemi za alarmující. Caracas 7:09 2. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti drží portréty opozičních lídrů Leopolda Lopéze a Antonia Ladezmy | Foto: Ueslei Marcelino | Zdroj: Reuters

Tajná policie vtrhla do bytů Leopolda Lopéze a Antónia Ladezmy potom co soud rozhodl, že oba politici porušili podmínky domácího vězení a podněcovali lidi k protestům. Navíc podle soudu muži chtěli utéct ze země. Takové vysvětlení ale opozice důrazně odmítá.

Snímek z videa, na kterém vystupuje venezuelský opoziční lídr Leopoldo Lopéz se svou manželkou Lilian Tantoriovou. | Foto: Lilian Tintori Prensa | Zdroj: Reuters

„Myslíte, že kdokoliv ve Venezuele věří vládní verzi toho, proč byli zadržení? Že by po letech perzekuce právě teď chtěli utéct? Prosím, vymyslete si něco lepšího,“ prohlásil opoziční vůdce Henrique Capriles.

Oba opoziční politici byli delší dobu v domácím vězení kvůli dřívějším protivládním protestům. Lopéz byl předloni odsouzený k 14 letům vězení za vůdčí roli při demonstracích proti Madurovi v roce 2014 a někteří mu přezdívají „latinskoamerický Mandela". Ledezma je už třetím rokem vězněný bez soudu za údajné plánování převratu.

Ze zatýkání opozičních politiků unikla videa. Na záběrech, které se velmi rychle šíří na sociálních sítích, je vidět zatýkání jednoho z opozičních předáku Antonia Ladezmy. Britská BBC zveřejnila krátké vyjádření dcery Ladezmy.

Záběr z videa, které se objevilo na sociálních sítích a má zachytávat zatčení Leopolda Lopéze | Foto: Lilian Tintori | Zdroj: Reuters

Antonietta Ladezmová ve zhruba 40 vteřinách vysvětluje, že její otec - starosta Caracasu - měl morální odpovědnost za venezuelský lid. Popisuje taky, že věděl, jaké nebezpečí jemu a jeho rodině hrozí, ale přesto chtěl pokračovat, protože usiloval o demokracii v zemi. Podle Ladezmové se vláda Nicolase Madury bojí opozičních předáků jako je právě Antonio Ladezmo.

Donald Trump označil oba zadržené opoziční vůdce za politické vězně a zdůraznil, že za bezpečí obou mužů teď zodpovídá sám prezident Maduro. Podobně reagoval i americký ministr zahraničí Rex Tillerson, podle kterého je situace v zemi alarmující. "Velmi nás znepokojuje to, co se teď děje po volbách do Ústavodárného shromáždění. Zadržení opozičních vůdců je alarmující. Mohlo by to vést k dalšímu násilí v zemi," uvedl.

Opozice na středu plánuje rozsáhlé demonstrace. V zemi totiž skončil zákaz shromažďování, který před víkendovými volbami vyhlásila tamní vláda.