Chystané zpřísnění pravidel pro zateplování v Česku vzbudilo emoce. Změny ale ještě zdaleka nemají jasnou podobu. O finální podobě legislativy teprve začnou vyjednávat unijní státy a europoslanci. Podle energetického experta Petra Holuba by byla lepší varianta, na které se loni shodly země EU: „Pozice Rady se týká průměru budov a nepůsobí, že by se vztahovala na jednotlivé domy.“ Co se dá opravdu od chystané normy čekat a koho se dotkne? Bruselské chlebíčky Brusel 15:05 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co obnáší nová unijní směrnice o energetické šetrnosti budov? | Zdroj: Český rozhlas

Evropský parlament by si přál zajít dál než státy EU. Na rozdíl od nich chce, aby se povinnost rekonstrukce u staveb v nejhorších energetických třídách vztahovala nejen na veřejné budovy a bytové domy, ale také na soukromé rodinné domy. Ve vyjednáváních se však budou muset europoslanci a unijní státy shodnout na kompromisu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bude v EU povinné zateplit si dům? Babičky s tím nikdo obcházet nebude, myslí si energetický expert

„To není realizovatelné, aby někdo obcházel babičky a klepal na ně s tím, že mají starý dům a musí zateplit, nebo se vystěhovat. Takhle to prostě neskončí,“ věří Petr Holub, který vede konzultantskou společnost Budovy 21 a který v době svého působení na ministerstvu životního prostředí stál u zrodu programu Zelená úsporám.

Jakou podobu budou změny přesně mít, je zatím složité odhadnout – vyjednávání mezi europoslanci a unijními státy mohou trvat měsíce. Podle Holuba by ale majitelé energeticky neúsporných nemovitostí měli vzhledem k nákladům na vytápění uvažovat o zateplení nehledě na unijní normy.

Petr Holub, ředitel poradenské firmy Budovy21 | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

„Kdo má energeticky úsporný dům, ten se v loňské krizi stal vítězem, protože mu mohlo být téměř jedno, kolik energie stojí. Prohráli ti, kdo dům zrenovovaný neměli.“

Unijní státy a europoslanci se ale už teď shodují, že by se přinejmenším část budov v nejhorších energetických třídách G a F měla někdy kolem konce desetiletí posunout alespoň do třídy E.

Co by to znamenalo v praxi? „V zásadě posun o jednu třídu znamená přijmout jedno opatření, například zateplení střechy nebo výměnu všech oken,“ vysvětluje Holub.

Na co si dát při zvažování rekonstrukce pozor? S jakou finanční podporou od státu mohou vlastníci nemovitostí počítat? A měli by unijní zákonodárci mít vůbec právo mluvit do rozhodnutí, zda rekonstruovat soukromou nemovitost? Poslechněte si celý díl podcastu Bruselské chlebíčky.