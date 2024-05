Zatímco Izrael útočí na Rafah, Hamás připravuje akci na severu Gazy, píše deník Haarec

Palestinské hnutí Hamás se chystá v příštích dnech zintenzivnit boje na severu Pásma Gazy a v jeho centrální části, aby ukázalo Izraeli, že má stále funkční velitelské struktury i jinde než na jihu v oblasti Rafahu. S odvoláním na palestinské zdroje o tom bez dalších podrobností informoval deník Haarec. Izraelská armáda se nyní soustředí hlavně na okolí Rafahu, což zdůvodňuje tím, že tato oblast je poslední baštou Hamásu. Gaza 22:43 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael tvrdí, že v Rafáhu provádí „omezenou operaci“ | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

„Zatímco se oči světa a Izraele soustředí na Rafah, kde armáda zahájila omezenou a cílenou pozemní operaci, v jiné části Pásma Gazy se utváří nová realita, která ukazuje vojenskou obnovu Hamásu,“ napsal také ve čtvrtek izraelský zpravodajský server Ynet.

Izraelská armáda v úterý zahájila operaci v části Rafahu, což je oblast, kam před boji od loňského října utekl přes milion lidí z dalších části Pásma Gazy.

Před větší akcí v této oblasti už řadu měsíců Izrael varují Spojené státy i další země. Upozorňují, že to způsobí humanitární katastrofu a že je nutné evakuovat do bezpečí civilisty.

Izraelská armáda vyzvala v pondělí, tedy necelý den před zahájením operace v okolí Rafáhu, asi 100 000 lidí z východní části Rafahu, aby se evakuovali k pobřeží do oblasti, která je ale už přeplněná uprchlíky a zničená bombardováním. Lidé tam přebývají ve stanech i pod širým nebem, nemají dost jídla ani pitné vody, ani lékařskou péči.

Izrael tvrdí, že v Rafahu provádí „omezenou operaci“. Zdůvodňuje ji tím, že je nutná k úplné likvidaci Hamásu, což ale mnozí považují za nereálné.

Ve čtvrtek se tak vyjádřil i Bílý dům, jehož mluvčí John Kirby uvedl, že Spojené státy sdílejí s Izraelem cíl porazit Hamás, ale nedomnívají se, že by rozsáhlý útok na Rafáh vedl k naplnění tohoto cíle. Izrael by se měl podle Washingtonu zaměřit spíše na lídry Hamásu.

Izraelská armáda pokračuje i v bojích v jiných částech Pásma Gazy, tento týden například ve čtvrti Zajtún ve městě Gaza, kde podle vyjádření armády vojáci zničili „teroristickou infrastrukturu“ Hamásu. Server The Times of Israel připomněl, že ve čtvrti Zajtún bojovala izraelská armáda už několikrát, ale bojovníci Hamásu se znovu dokázali vrátit do míst, která předtím vojáci „vyčistili.“