‚Zatkněte ho.‘ Pracující v USA na Den práce protestovali proti Trumpovi a vlivu miliardářů
V amerických městech se v pondělí na Den práce konaly demonstrace svolané odborovými svazy proti prezidentu Donaldu Trumpovi a miliardářům, kteří mají dle protestujících přílišný vliv na americkou vládu. Z agendy Trumpovy administrativy dle nich nejvíc těží bohatší část Američanů. Demonstrující rovněž kritizovali opatření vlády, které považují za autoritářské, včetně razií proti pracujícím přistěhovalcům a nasazení Národní gardy ve Washingtonu.
Akce pod heslem Pracující před miliardáři se kromě hlavního města konaly například v New Yorku, Chicagu či San Francisku. Protesty pořádala mocná americká odborová centrála AFL-CIO spolu s politickými sdruženími a neziskovými organizacemi.
Soud mu sebral právnickou licenci, ale od Trumpa dostane bývalý starosta New Yorku Giuliani medaili
Číst článek
„Hlavním poselstvím této akce je: pracující před miliardáři. Otevřeně kritizujeme miliardáře a jejich korporace, které pohánějí Trumpovu agendu,“ sdělil listu The Washington Post jeden z pořadatelů Saqib Bhatti.
V New Yorku se lidé shromáždili před mrakodrapem Trump Tower, který se stal magnetem pro protesty a zůstává symbolem Trumpova bohatství. Trump přitom v manhattanském mrakodrapu už roky nežije, píše web stanice ABC News. Demonstrující mávali cedulemi a transparenty, na kterých vyzývali ke konci toho, co označili za fašistický režim.
Nad protesty v Chicagu visela Trumpova hrozba zesílení imigračních razií a nasazení jednotek Národní gardy ve městě, píše The Washington Post.
Hlasování jen s voličskými průkazy a ne na dálku. Trump chce změnit proces amerických voleb
Číst článek
Demokratický starosta Brandon Johnson během demonstrace vedl skandování hesla „Žádní vojáci v Chicagu“. Protestující před chicagským mrakodrapem Trump Tower rovněž skandovali hesla „Žádná Národní Garda“ a „Zatkněte ho“.
V jednu chvíli vystoupila u protestů v Chicagu z auta s poznávací značkou státu Iowa žena a opakovaně křičela: „Ať žije Donald Trump“. To vedlo ke krátké konfrontaci, když jí protestující začali odpovídat svými vlastními pokřiky. Žena po několika minutách odjela.
Mezi konkrétními požadavky protestujících je ochrana programů zdravotního pojištění Medicaid, sociálního zabezpečení a dalších podpůrných systémů pro pracující. Pořádající organizace rovněž prosazují větší financování vzdělávání, zdravotní péče a bydlení.