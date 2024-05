‚Zatykač ukazuje na nový antisemitismus.‘ Netanjahu se ohradil proti rozhodnutí haagského prokurátora

Za totální pokroucení historie označil izraelský premiér Benjamin Netanjahu záměr vydat proti němu mezinárodní zatykač. Prokurátor Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu Karim Khan navrhl zatykač nejen proti Netanjahuovi, ale taky izraelskému ministru obrany a třem nejvyšším vůdcům hnutí Hamás. Podle něj nesou odpovědnost za válečné zločiny v Izraeli a v Pásmu Gazy. Tel Aviv 9:27 21. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benjamin Netanjahu navíc řekl, že požadavek tribunálu míří na všechny vojáky a hrdiny, kteří statečně bojují proti Hamásu | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Zatykač, který se týká premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta izraelské představitele podle očekávání rozčílil. Netanjahu zatykač označil za absurdní a za nový antisemitismus.

Žádost prokurátora je nehorázná, prohlásil Biden o navrhovaném zatykači na lídry Hamásu i Izraele Číst článek

„Absurdní a lstivý zatykač od prokurátora v Haagu je mířený nejen proti izraelskému premiérovi a ministru obrany, ale proti celému Izraeli. Jako premiér Izraele znechuceně odmítám srovnání mezi demokratickým státem Izrael a masovými vrahy Hamásu, které učinil prokurátor v Haagu. Je to totální zkreslení historie,“ uvedl Netanjahu.

Označení za antisemitismus na adresu Mezinárodního trestního tribunálu použili i jiní izraelští politici.

Benjamin Netanjahu navíc řekl, že tento požadavek tribunálu míří na všechny vojáky a hrdiny, kteří statečně bojují proti Hamásu. Řekl doslova, že „je chucpe“ srovnávat zrůdy Hamásu s vojáky izraelské armády.“

Prokurátor Mezinárodního trestního tribunálu Karim Khan zatím nevyhlásil zatykač, ale oznámení o záměru jej vydat. Zatykač by začal platit teprve po schválení tribunálem, který je složený z několika soudců. Pokud by ho schválili, členské země Mezinárodního trestního tribunálu by zmíněné představitele musely zatknout, pokud by se ocitli na jejich území.

Izraelská armáda našla v Gaze těla tří rukojmích. Je mezi nimi i mladá Němka zavražděná při festivalu Číst článek

U Hamásu se týká zatykač tří nejvyšších vůdců: Jahjá Sinvára, jedničky Hamásu v Gaze a podle izraelské armády i autora teroristického útoku ze sedmého října 2023, dvojky Hamásu v Gaze Muhammada Dífa a šéfa politického byra Hamásu v Kataru Ismájíla Haníji.

Podobně jako Izrael i Hamás odsoudil snahu prokurátora Mezinárodního trestního tribunálu srovnávat oběť s vrahem s tím, že obětí se v tomto případě se cítí Hamás. Hamás také uvedl, že má jakožto hnutí právo na ozbrojený odpor.

Hamás mimo jiné i zkritizoval záměr Mezinárodního trestního tribunálu vydat zatykač jen na dva vůdce Izraele.