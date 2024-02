Zatýkání na pietních akcích za Navalného je legitimní, říká Peskov. Zadržených je už přes 396 lidí

„Donucovací orgány plní svoji funkci, jednají v přísném souladu s příslušným zákonem," řekl v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov k zatýkání lidí, kteří pokládají květiny za zemřelého Alexeje Navalného. Mluvčí Navalného to Kira Jarmyšová to prohlásila za absurdní. Podle serveru OVD-Info bylo od 16. do 19. února na pietních akcích za Navalného zadrženo ve 39 ruských městech 396 lidí, desítky dalších byly zadrženy v úterý.

Moskva 13:23 20. února 2024