Závan mečiarismu. Změní syn bývalého šéfa policie slovenskou tajnou službu na nástroj pomsty?

Když se po podzimních parlamentních volbách ujala moci čtvrtá vláda premiéra Roberta Fica (Směr), původně chtěla do čela Slovenské informační služby (SIS) jmenovat bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Nejenže by tato nominace neprošla přes prezidentku Zuzanu Čaputovou, s největší pravomocí by i vyvolala protesty.

Nominace ovšem nakonec zůstala v rodině a vláda do vedení tajné služby vyslala jeho syna Pavla. Do červnové inaugurace nového prezidenta působí jako pověřený náměstek, protože ho prezidentka Čaputová nejmenuje, poté jej nová hlava státu Pellegrini nominuje. Už dříve řekl, že jde o zodpovědnost premiéra.

Předseda opozičního Progresivního Slovenska Michal Šimečka za to vládní garnituru zkritizoval. „Je to zjevný pokus Roberta Fica změnit SIS z instituce, která má chránit bezpečnostní zájmy Slovenska, na nástroj pomsty,“ prohlásil.

Gašpar mladší na to reagoval slovy, že sice paniku opozičníků chápe, ale nebude se k ní vyjadřovat. „Funkci ředitele SIS totiž na rozdíl od nich vnímám jako apolitickou a vysoce profesionální.“

Jeho kompetence k řízení tajné služby lakonicky zhodnotil politolog Jozef Lenč: „Post v čele tajné služby si vydobyl díky tomu, že je synem svého otce.“

Kdo je Pavol Gašpar?

Faktický šéf slovenské tajné služby nechce zveřejnit podrobnosti o svých rozsáhlých majetcích ani to, kdy žádal o bezpečnostní prověrku a jak dlouho prověřování trvalo.

„Jsem si vydělal, ne?“ reagoval na novinářské dotazy, kde vzal v 36 letech a s kariérou bez řídících pozic peníze na čtyři nemovitosti v Nitře a okolí. Doplnil, že není povinný médiím vysvětlovat své majetkové poměry.

Podle svého oficiálního životopisu v roce 2011 vystudoval právo na soukromé Panevropské vysoké škole, poté pracoval jako policejní vyšetřovatel, následně byl úředníkem soudní rady a v letech 2013–2016 pracoval jako asistent soudce Nejvyššího soudu. Poté další tři roky působil jako soudní úředník na Okresním soudě v Nitře a v roce 2019 přešel do advokacie.

Z platů na těchto pozicích si na své majetky nemohl vydělat. „Zastával jsem funkce, o kterých nemám zapotřebí ve svém životopise veřejně informovat,“ zní Gašparovo „vysvětlení“.

Doplnil k tomu, že v rámci procesu udělování bezpečnostní prověrky podstoupil i prověřování původu majetku.

Nahrávky z chaty

Širší slovenské veřejnosti se Gašpar mladší „představil“ na nahrávce z poľovnické (myslivecké) chaty v Čifárech. Z tohoto místa častých schůzek špiček Směru a spřízněných podnikatelů z nedaleké Nitry unikly videonahrávky. Chatu odposlouchávala policie.

„O Pavlu Gašparovi nikdo nevěděl, dokud se neobjevily nahrávky z chaty. Není známý odborné ani laické veřejnosti z bezpečnostní komunity. V jeho životopise je toho příliš málo na to, abychom si mohli říci, že je něčím víc než povoláním syn. Toto a slepá loajalita k Ficovi je celou jeho kvalifikací pro vedení SIS,“ zhodnotil šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy.

Pavol Gašpar na chatě mluvil například o odstavení speciálního prokurátora Daniela Lipšice. „Od**bu Lipšice. To ti garantuju, mu od**bu hlavu,“ říká na záznamu s tím, že se těší na pomstu, až se Směr vrátí k moci.

Nahrávky pochází z doby vlád Igora Matoviče a Eduarda Hegera (oba OĽaNO), kdy byl Směr v opozici. Tehdejší vlády rozvázaly policii ruce a ta tak začala šetřit do té doby nedotknutelné představitele státní moci.

Gašpar mladší jako advokát zastupoval i svého stíhaného otce Tibora nebo svého příbuzného, oligarchu Norberta Bödöra. Právě v době, kdy oba seděli ve vazbě, Gašpar na myslivecké chatě spřádal s Ficem plány, jak je dostat zpoza mříží, zbavit je obvinění a následně se i pomstít.

Tibor Gašpar (vpravo) míří ke Specializovanému trestnímu soudu za doprovodu svého advokáta a syna Pavla | Zdroj: Profimedia

Otec Tibor

Gašpar starší byl nakonec po roce ve vazbě v listopadu 2021 propuštěn a nadále je vyšetřován na svobodě. Má na krku obvinění ze založení zločinecké skupiny, korupce či zneužití pravomocí. Skupina měla například lustrovat politické oponenty Směru a zjišťovala stav trestních řízení.

Po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové skončil Tibor Gašpar v čele slovenské policie a poté přechodnou dobu působil i jako poradce českého ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD).

V loňských parlamentních volbách pak Gašpar starší kandidoval jako sedmička Směru, získal poslanecký mandát, v parlamentu se stal členem výboru na kontrolu SIS a také jednou z hlavních tváří novely trestního zákona, která výrazně snižuje tresty například za korupci, čímž by tak pomohl sám sobě.

Úplatky i navádění

Ani syn Pavol ale nemá čistý štít. Jeho výhodou oproti otci při nominaci do čela SIS přitom byl hlavně argument, že není trestně stíhaný.

Za to, že na nahrávce z chaty přemlouval tehdejšího exministra vnitra a dnešního ministra obrany Roberta Kaliňáka (Směr) ke křivé výpovědi, byl krátce obviněný. Dozorující prokurátor ale obvinění po několika týdnech zrušil a zastavil i trestní stíhání.

Když jej vláda vybrala jako svého kandidáta do čela SIS, vyšlo najevo, že byl Gašpar mladší prošetřován pro podezření, že v roce 2015 poskytl úplatek 60 tisíc eur bývalému policejnímu vyšetřovateli, jak uvedl deník SME. Policie však podezření odložila jako promlčené a trestní stíhání v případu vůbec nezačala.

K tomuto se Gašpar mladší vyjádřil jen velmi lakonicky: „Je to hloupost,“ reagoval na podezření.

„Pavol i Tibor Gašparové jsou součástí skupiny, která před lety 2018 či 2020 nelegitimně řídila celou zemi. Je to tato nitranská skupina a Pavol Gašpar do ní patří,“ popsal politolog Grigorij Mesežnikov.

Hrozí ‚zpravodajská tma‘

Funkce ředitele SIS zůstává neobsazená již od loňského léta, kdy v ní skončil stíhaný Michal Aláč. Je podezřelý z maření vyšetřování korupčních kauz a dalších trestných činů. Stejnému obvinění čelí i jeho předchůdce ve funkci Vladimír Pčolinský. Blíže se o Akci Rozuzlení můžete dozvědět z podcastu Vinohradská 12.

Na Slovensku je šéf SIS tradičně premiérovou nominací, do extrému tuto zvyklost dovedl v 90. letech Vladimír Mečiar, který do čela šéfa tajné služby protlačil Ivana Lexu. Toho tehdejší prezident Michal Kováč do funkce nechtěl jmenovat, vláda tehdy ale změnila zákon a jmenovala Lexu hlavě státu navzdory.

Tajná služba pod jeho vedením čelila mnohým skandálům, tím největším bylo, že se měla podílet i na únosu prezidentova syna Michala Kováče mladšího do Rakouska. Západní tajné služby SIS odstřihly, a ta naopak navázala úzké styky s ruskou tajnou službou.

A právě k Mečiarovi a Lexovi jsou nyní Fico a Gašpar přirovnáváni.

Pavol Gašpar | Zdroj: Profimedia

„Obávám se, že by si SIS mohla zopakovat trajektorii z časů mečiarismu, kdy nesloužila své primární funkci, ale politickým cílům tehdejší politické moci,“ popsal Bárdy.

Podle něj se Fico snaží na šéfa SIS prosadit prakticky kohokoliv. „Nehledí na to, jestli má pro tuto funkci předpoklady, zda jí může vrátit reputaci a dál ji budovat. Od začátku války narážíme na ne úplně vysokou důvěru našich zpravodajských služeb směrem k zahraničním partnerům. Hlavně z pohledu České republiky reputace utrpěla,“ doplnil Bárdy.

Slovenské tajné služby se již dostávají do izolace a několik zemí už s nimi přestalo sdílet informace, jak v lednu uvedla platforma investigativních novinářů VSquare a Investigativní centrum Jána Kuciaka. Pokud bude vláda premiéra Roberta Fica pokračovat v nastaveném kurzu, hrozí Slovensku stále větší „zpravodajská tma“.

I proto je SIS pro některé země nedůvěryhodná, a tak s ní nechtějí sdílet všechny informace. „SIS už dávno nepůsobí jako důvěryhodný partner v zahraničí. Nominace Tibora či Pavla Gašpara do čela služby tento stav jen potvrzuje a SIS tímto krokem ztratí poslední zbytky důvěry spojenců,” upozorňovala ředitelka Centra pro informovanou společnost Andrea Michalcová.

Fico je spokojený

Zdá se, že Gašpar mladší v čele SIS zatím plní to, co si od něj vláda představovala. „Velmi mile mě překvapil, v jak krátkém čase se dostal do problematiky a jak kvalitně řídí tuto instituci,“ řekl v sobotu pro RTVS premiér Fico.

Začátkem dubna vyšlo najevo, že dal premiérův poradce Erik Kaliňák (Směr) rozhovor webu Voice of Europe, který česká Bezpečnostní informační služba (BIS) obvinila ze snahy za ruské finance ovlivnit evropské volby.

Když se ho na to začali ptát novináři, oznámil Kaliňák, že jelikož je držitelem prověrky, je vyloučené, aby byl financován ze zahraničí a že již požádal Pavla Gašpara o hloubkovou kontrolu finančních propojení všech slovenských médií jakožto i osobních účtů novinářů. „Dokud nebudu mít tuto hloubkovou analýzu, nebudu odpovídat na vaše další otázky. Nechci se zítra probudit jako dvojitý nebo rovnou trojitý agent bůhvíkoho,“ řekl ironicky.

SIS byla následně nucená poskytnout vyjádření, že nemonitoruje osoby, které nejsou bezpečnostní hrozbou pro Slovensko.

Kaliňákovo vyjádření bagatelizoval i ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas), označil je za mladickou nerozvážnost. „Jak znám Erika Kaliňáka, určitě to nemyslel vážně,“ uvedl k tomu.

Podle zástupce šéfredaktorky SME Jakuba Fila jde o „aroganci, která jen dokazuje, že Gašpar v čele SIS je loutkou v rukách Směru“.