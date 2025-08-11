Závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO je klíčový. Dohoda musí být bez Ukrajiny a Evropy, řekl Suslov
Poradce Kremlu pro zahraniční politiku Dmitrij Suslov představil v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera podmínky, které dle jeho slov nabídne ruský prezident Vladimir Putin svému americkému protějšku v pátek na Aljašce. „Rusko je nyní ochotno jednat o příměří, nejen o konečné dohodě.“ Putin podle Suslova nyní požaduje za příměří méně než před rokem.
„Existují dvě možné varianty. První je, že oba prezidenti přijmou bilaterální rusko-americký plán na dosažení příměří na Ukrajině. To je z pohledu Kremlu zásadní: dohoda je mezi námi a Spojenými státy, bez Ukrajiny a Evropy,“ cituje deník Suslova.
ONLINE: Mírovou dohodu nesmí Trump Ukrajině vnutit. Kyjev se musí zapojit, vzkazuje Starmer
„Tento plán by mohl zahrnovat stažení ukrajinských sil z oblastí Donbasu, kde jsou stále přítomny, a stažení Ruska z regionů Sumy, Dněpropetrovsk a Charkov, přičemž fronta v ostatních oblastech by zůstala nezměněna. Připomínám, že před rokem Moskva požadovala od Ukrajinců úplné stažení ze všech čtyř anektovaných oblastí, zatímco nyní požaduje pouze stažení z Donbasu,“ nechal se slyšet Suslov.
V podmínkách ale nejde jen o výměnu území. „Klíčovou součástí dohody je závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO,“ opakuje již mnohokrát řečenou podmínku Ruska směrem k Ukrajině. „Konečné dohody pak budou muset samozřejmě zahrnovat také demilitarizaci Ukrajiny a ústavní reformu ve smyslu federálního uspořádání.“
Druhá možnost
Jako druhou možnost Suslov uvádí scénář, ve kterém by ukrajinský prezident Volodmyr Zelenskyj s podporou Evropanů toto řešení odmítl. „Trump v tomto případě zastaví veškerou vojenskou pomoc Kyjevu a přestane dokonce prodávat zbraně Evropanům, aby je nepředávali Ukrajině. To by však urychlilo její porážku a úplný kolaps.“
Rusko zaútočilo na autobusové nádraží a univerzitní kliniku v Záporoží. Ve městě je 20 zraněných
Na otázku novinářky z Corriere della sera, proč by Trump otevřeně jednal proti Kyjevu, argumentoval Suslov tím, že je Trump nyní ve složité mezinárodněpolitické situaci.
„Požádal Čínu, Indii a Brazílii, aby přestaly dovážet ruskou ropu, a pohrozil jim sekundárními sankcemi. Čína samozřejmě říká ne, ale ani Dílí a Brasília by to nikdy neudělaly a jejich odmítnutí by bylo pro Ameriku problémem: v tom případě by Trump buď ustoupil a vypadal slabě, nebo by se dostal do vážného politického a obchodního konfliktu s Čínou a dvěma klíčovými zeměmi BRICS s nepředvídatelnými důsledky.“
Suslov očekává, že Trump Putinův návrh přijme, protože by si tak mohl připsat historický úspěch.
Aljaška jako symbol
Suslov uvedl, že výběr Aljašky jako místa setkání ruského a amerického prezidenta je významný z historického i politického hlediska.
Rusko ani USA nechce, aby byla Evropa u jednání, říká politolog Ditrych. Hraje se o účast Zelenského
„Aljaška podtrhuje bilaterální charakter summitu. Na světě neexistuje místo, které by bylo více rusko-americké než Aljaška: daleko od Evropy a Ukrajiny, velmi blízko Rusku. Zdůrazňuje to skutečnost, že Putin a Trump sami nacházejí řešení války na Ukrajině.“
„Summit na Aljašce bude prvním plnohodnotným summitem mezi Ruskem a USA na americkém území za posledních 15 let, poslední se konal v roce 2010, kdy Dmitrij Medveděv navštívil Baracka Obamu ve Washingtonu. To signalizuje silnou vzájemnou vůli obrátit list v konfliktu a zlepšit naše vztahy,“ říká Suslov.
„Program předurčil výběr místa: kromě Ukrajiny se bude hovořit o Arktidě.“ Ta je podle něj potenciálním dějištěm ozbrojeného konfliktu, kde dochází k intenzivnímu střetu.
„Vojenské aktivity Ruska i USA se zintenzivňují. Ale s táním ledů a větší dostupností je Arktida také nejslibnější oblastí pro rozvoj nových vztahů hospodářské spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi: společný výzkum, průzkum a těžba surovin, obchod,“ argumentuje Suslov.