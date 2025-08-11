Závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO je klíčový. Dohoda musí být bez Ukrajiny a Evropy, řekl Suslov

Poradce Kremlu pro zahraniční politiku Dmitrij Suslov představil v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera podmínky, které dle jeho slov nabídne ruský prezident Vladimir Putin svému americkému protějšku v pátek na Aljašce. „Rusko je nyní ochotno jednat o příměří, nejen o konečné dohodě.“ Putin podle Suslova nyní požaduje za příměří méně než před rokem.

Dmitrij Suslov

Suslov očekává, že Trump Putinův návrh přijme, protože by si tak mohl připsat historický úspěch (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

„Existují dvě možné varianty. První je, že oba prezidenti přijmou bilaterální rusko-americký plán na dosažení příměří na Ukrajině. To je z pohledu Kremlu zásadní: dohoda je mezi námi a Spojenými státy, bez Ukrajiny a Evropy,“ cituje deník Suslova.

„Tento plán by mohl zahrnovat stažení ukrajinských sil z oblastí Donbasu, kde jsou stále přítomny, a stažení Ruska z regionů Sumy, Dněpropetrovsk a Charkov, přičemž fronta v ostatních oblastech by zůstala nezměněna. Připomínám, že před rokem Moskva požadovala od Ukrajinců úplné stažení ze všech čtyř anektovaných oblastí, zatímco nyní požaduje pouze stažení z Donbasu,“ nechal se slyšet Suslov.

V podmínkách ale nejde jen o výměnu území. „Klíčovou součástí dohody je závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO,“ opakuje již mnohokrát řečenou podmínku Ruska směrem k Ukrajině. „Konečné dohody pak budou muset samozřejmě zahrnovat také demilitarizaci Ukrajiny a ústavní reformu ve smyslu federálního uspořádání.“

Druhá možnost

Jako druhou možnost Suslov uvádí scénář, ve kterém by ukrajinský prezident Volodmyr Zelenskyj s podporou Evropanů toto řešení odmítl. „Trump v tomto případě zastaví veškerou vojenskou pomoc Kyjevu a přestane dokonce prodávat zbraně Evropanům, aby je nepředávali Ukrajině. To by však urychlilo její porážku a úplný kolaps.“

Na otázku novinářky z Corriere della sera, proč by Trump otevřeně jednal proti Kyjevu, argumentoval Suslov tím, že je Trump nyní ve složité mezinárodněpolitické situaci.

„Požádal Čínu, Indii a Brazílii, aby přestaly dovážet ruskou ropu, a pohrozil jim sekundárními sankcemi. Čína samozřejmě říká ne, ale ani Dílí a Brasília by to nikdy neudělaly a jejich odmítnutí by bylo pro Ameriku problémem: v tom případě by Trump buď ustoupil a vypadal slabě, nebo by se dostal do vážného politického a obchodního konfliktu s Čínou a dvěma klíčovými zeměmi BRICS s nepředvídatelnými důsledky.“

Suslov očekává, že Trump Putinův návrh přijme, protože by si tak mohl připsat historický úspěch.

Aljaška jako symbol

Suslov uvedl, že výběr Aljašky jako místa setkání ruského a amerického prezidenta je významný z historického i politického hlediska.

„Aljaška podtrhuje bilaterální charakter summitu. Na světě neexistuje místo, které by bylo více rusko-americké než Aljaška: daleko od Evropy a Ukrajiny, velmi blízko Rusku. Zdůrazňuje to skutečnost, že Putin a Trump sami nacházejí řešení války na Ukrajině.“

„Summit na Aljašce bude prvním plnohodnotným summitem mezi Ruskem a USA na americkém území za posledních 15 let, poslední se konal v roce 2010, kdy Dmitrij Medveděv navštívil Baracka Obamu ve Washingtonu. To signalizuje silnou vzájemnou vůli obrátit list v konfliktu a zlepšit naše vztahy,“ říká Suslov.

„Program předurčil výběr místa: kromě Ukrajiny se bude hovořit o Arktidě.“ Ta je podle něj potenciálním dějištěm ozbrojeného konfliktu, kde dochází k intenzivnímu střetu.

„Vojenské aktivity Ruska i USA se zintenzivňují. Ale s táním ledů a větší dostupností je Arktida také nejslibnější oblastí pro rozvoj nových vztahů hospodářské spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi: společný výzkum, průzkum a těžba surovin, obchod,“ argumentuje Suslov.

