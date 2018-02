Zavražděný Němcov má oficiální památník. Jeho jméno nese místo před ruským velvyslanectvím ve Washingtonu

Tři roky po vraždě Borise Němcova má bývalý ruský vicepremiér a opoziční předák první oficiální památník. Není to doma v Rusku, ale ve Spojených státech. Kongresmani z obou hlavních stran a zastupitelé hlavního města Washingtonu pojmenovali prostranství před tamním ruským velvyslanectvím po zavražděném kritikovi prezidenta Vladimira Putina. Od stálého zpravodaje Washington 6:45 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie Borise Němcova u nově přejmenovaného náměstí ve Washingtonu. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Až pošťák doručí ruskému velvyslanectví středeční korespondenci, bude to poprvé na novou adresu - náměstí Borise Němcova 1. Vlastně to ani žádné náměstí není - město Washington jenom na několik desítek metrů přerušilo zdejší ulici a její část právě před komplexem ambasády přejmenovalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž zahraničního zpravodaje Jana Kaliby ze slavnostního přejmenování části Washingtonu na náměstí Borise Němcova

Na slavnostní odhalení cedulí dorazila i Němcovova rodina a promluvila jeho dcera Žana. Mluvila i o tom, jak v Moskvě provizorní památník z místa vraždy jejího otce pokaždé okamžitě mizí - prokremelské organizace prý květiny a svíčky zlikvidovaly už víc než 70krát. Ve Washingtonu má víceméně jistotu, že nově instalované cedule ani růže, které pod ně položila, nikdo odstraňovat nebude.

„Těžko popsat, jak se dnes cítím. Přišlo tolik lidí - a i když jsem zvyklá mluvit na veřejnosti, tak dnes jsem byla velmi nervózní. Já i moje matka, která je tu se mnou, jsme ale velice hrdé, že památka mého otce je poprvé oficiálně uctěna a že je to na místě před ruskou ambasádou,“ řekla ve Washingtonu a dodala:

„Nejsem tu, abych něco vzkazovala Putinovi. Jsem tu jako dcera svého otce. Zbytek života chci zasvětit svobodnému Rusku, zůstat věrná zásadám Borise Němcova a rozvíjet jeho myšlenky ve prospěch Ruska.“

Náměstí Borise Němcova vzniklo na místě, kde mu musela ustoupit část Wisconsinské třídy, jedné z hlavních ulic ve Washingtonu. Právě za stát Wisconsin působí v americkém Senátu republikán Ron Johnson, jeden z těch, kteří v Kongresu přejmenování této části hlavního města podpořili.

Fotogalerie (5)



„Rád bych znovu viděl Rusko jako součást civilizovaného světa, západních demokracií. Tolik by to pomohlo ruským lidem, kteří se potýkají s korupcí a potřebují zavést vládu práva. Zatím ale vidíme, jak Rusko šíří propagandu a dezinformace, zasahuje do cizích záležitostí, vraždí v Sýrii, vraždí na Ukrajině, sestřelilo malajsijské letadlo. Plánovali jsme jet do Ruska jednat s Vladimirem Putinem, jenže jeden z kolegů nedostal vízum. Pojmenování tohoto prostoru náměstím Borise Němcova je signálem Rusku, že ho budeme hodnotit podle činů, a ne podle rétoriky. A jeho činy jsou teď agresivní, výhrůžné a destabilizující,“ komentoval republikán Johnson.

Ve vzduchu za plotem ruského velvyslanectví se při těch slovech třepetá ruská vlajka, ale jinak se tam po dobu víc než hodinového ceremoniálu nepohnula ani myš.

Ruský velvyslanec byl na slavnostní změnu adresy svého sídla na náměstí Borise Němcova oficiálně pozván, odpovídá mi na otázku Natalia Arnová, ředitelka pořádající Nadace pro svobodné Rusko. Prý opravdu doufala, že se tu Anatolij Antonov objeví. Zpoza plotu ale nepřišel nikdo a reakce také žádná.

Natalia připomíná, že už v roce 1984 ve Washingtonu pojmenovali prostor před sovětskou ambasádou po fyziku a disidentovi Andreji Sacharovovi a o sedm let později na to začali být i na velvyslanectví všichni hrdí. Přítomní Rusové na náměstí Borise Němcova už hrdí jsou, teď prý ještě změnit vlastní zemi tak, aby byla víc demokratická, uvedla Natalia.