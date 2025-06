‚Zbabělý lid nemá vlast a pomalu kráčí k smrti.‘ V Budapešti lidé demonstrovali proti Orbánovi

Řečníci kritizovali podle nich čím dál nedemokratičtější chování vlády a také korupci, ze které podle nich tyjí lidé spjatí s Orbánovou stranou Fidesz.

„Zbabělý lid nemá vlast, jeho pány se stalo několik zlodějů. Zbabělý lid nemá vlast, pomalu kráčí k jisté smrti,“ začal svůj projev podle portálu rapper Adorján Csató, známější pod přezdívkou Funktasztikus.

„Nejsem spojen s žádnou politickou stranou ani s hnutím. Svoboda projevu a právo na svobodné vyjádření názoru jsou pro mě nanejvýš důležité a vládnoucí strana se to snaží omezit,“ zdůraznil Csató. Prohlásil, že Orbánovi lidé už roky tvrdí, že dokážou vládnout, ale výsledky stále nejsou vidět, když „ekonomika je nanic, školství je nanic, zdravotnictví, veřejná diskuse, sociální situace, ochrana životního prostředí, demokracie a demografie jsou nanic“.

Každý protest je důležitý v situaci, kdy autoritářský systém směřuje k diktatuře, prohlásila představitelka opozičních socialistů Ágnes Kunhalmiová. Jakkoli věří, že opozice může vyhrát parlamentní volby v příštím roce, varovala před podceňováním soupeře, protože vláda s dvoutřetinovou většinou v parlamentu může kdykoliv zasáhnout do volebního systému. Ten byl podle jejího názoru navržen tak, aby co nejvíce prospěl premiérově straně.

In case you care about what’s happening in #Hungary and #Budapest, we’re all out here protesting against our awful and unlawful government who is trying to tale away our basic rights!!!! But we won’t back down. This feels history all over again and I won’t live in a dictatorship pic.twitter.com/SgVcE5AgZo