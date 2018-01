Zbídačené a připoutané řetězy k postelím. Rodiče v Kalifornii v domě věznili 13 dětí, okolí nic netušilo

Kalifornská policie v neděli z rodinného domu vzdáleného asi dvě hodiny jihovýchodně od Los Angeles zachránila 13 dětí. Jejich rodiče je drželi zřejmě roky v zajetí, motiv ale zůstává neznámý. Někteří ze sourozenců byli během zásahu policie uvázáni řetězy k postelím, mnohé ve zbídačeném stavu, podvyživení a špinaví. V okolí přitom nikdo nic netušil, sousedé ani nevěděli, že v domě děti žijí. Perris 11:30 16. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé David a Louise Anna Turpinovi | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na situaci v rodinném domě v kalifornském městě Perris upozornila 17letá dívka, jedno z 13 vězněných dětí, které se podařilo ukrást telefon rodičů a kontaktovat policii.

Rodinný dům v kalifornském městě Perris, kde rodiče drželi v zajetí 13 dětí. | Zdroj: Reuters

Když policisté přijeli na místo, objevili sedm už dospělých sourozenců, ačkoli tak podle nich kvůli zanedbanému stavu nevypadali. Podobně sedmnáctiletou dívku původně považovali za desetiletou.

„Oběti se zdály podvyživené a velmi špinavé,“ sdělila policie s tím, že sourozencům bylo od dvou do 29 let. V temném a špinavém domě žily bez přístupu k vodě a stravě. Některé z nich byly připoutané k posteli řetězy a zámky, píše New York Times.

Americká média zveřejnila fotografie, ze kterých vyplývá, že v rodině žilo deset dívek a tři chlapci. Na snímcích jsou děti s rodiči například při obnovení jejich svatebních slibů.

„Rodiče nebyli schopní logicky vysvětlit, proč jsou jejich děti drženy,“ stojí v prohlášení policie. Sedmapadesátiletého Davida Turpina a jeho o osm let mladší manželku Louise Annu policie umístila do vazby s možností kauce devět milionů dolarů pro každého, což je v přepočtu téměř 188 milionů korun.

Jejich zadržení obyvatele Perrisu šokovalo. Sousedé údajně neměli ani tušení, že v domě kromě manželského páru žije někdo další. „Neměl jsem ani ponětí, co se tam děje,“ řekl Andrew Santillan bydlící poblíž. Podle dalších lidí z okolí byli manželé velmi uzavření a s nikým nemluvili.

Policie uvedla, že není zřejmé, jak dlouho děti v zajetí žily. Po zásahu byly všechny převezeny do nemocnice, informace o jejich zdravotním stavu zatím nebyly zveřejněny.

Fotka ze zpravodajského serveru CNN, na které mají být děti spolu s rodiči.

Soukromá škola s šesti studenty

Podle údajů kalifornského ministerstva školství byla na adrese domu registrována soukromá škola, jejímž byl Turpin ředitelem. V minulém školním roce vedla v záznamech šest studentů různého věku.

Turpinovi byli podle listu New York Times velmi zadluženi a v roce 2011 zažádali o osobní bankrot. „Pamatujeme si je jako velice milý pár,“ řekl advokát Ivan Tarhan, který oddlužení Turpinových řešil. Podle něj mluvili o dětech moc pěkně a Turpinová mu řekla, že mají rádi Disneyland, kam celá rodina často jezdí. Právník uvedl, že v době bankrotu mluvili Turpinovi o 12 potomcích.

Rodina se do Kalifornie přestěhovala v roce 2012 z Texasu. Pár to napsal na facebooku, kde také v roce 2011 zveřejnil fotografii s 12 potomky. Někdo z přátel se pod fotkou zeptal, zda je všech 12 dětí jejich. „Ano, všech 12 dětí je našich a jsme na ně velice hrdí,“ odpověděli Turpinovi.