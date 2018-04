Desítky lidé se v úterý přišly do východoanglického Horringeru rozloučit se Zbyškem Nečasem-Pembertonem. Rodák z Moravy byl jedním z posledních z českých letců, kteří za druhé světové války bojovali v řadách britského královského letectva. Horringer/Praha 22:43 17. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrdina z bitvy o Británii. Desítky lidí daly sbohem jednomu z posledních českých letců RAF | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Vesnický kostelík ve východoanglické vesnici Horringer zaplnily desítky lidí. Se Zbyškem Nečasem-Pembertonem se přišli rozloučit členové rodiny, sousedé, přátelé i zástupci české armády, smuteční věnce poslali prezident Miloš Zeman a ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za ANO.

Právě v Horringeru prožil hrdina z bitvy o Británii několik desítek let. „O svých zážitcích z války manžel příliš nemluvil, ale všichni tady věděli, že byl v RAF. Ve východní Anglii bylo během války hodně Čechů. Řada z nich tady žila i potom a dnes jsou tu jejich potomci. Lidé o nasazení mého manžela a ostatních Čechů v bitvě o Anglii samozřejmě vědí,“ říká manželka Rosemary Pembertonová.

Její muž sloužil u britské 68. noční stíhací perutě jako radarový operátor. Prokazatelně se účastnil sestřelení dvou bombardérů. Do Československa se vrátil jen nakrátko, žil ve Spojeném království, kde se vrátil do služeb britského královského letectva.

„Vláda se na mě dívala velmi špatně, tak jsem se nemohl 43 let vrátit do vlasti. V roce 1989, když se tady všechno změnilo, tak jsme se poprvé vrátili všichni, kteří jsme žili v cizině. Bylo nás asi přes 200,“ vzpomínal Zbyšek Nečas -Pemberton ve svých 91 letech.

„Povědomí v Británii je určitě velké, určitě je větší než u nás, kdy se až v poslední době tito hrdinové dostávají do našich učebnic“ podotýká Velitel Vzdušných sil Armády České republiky Jaromír Šebesta.

Zbyšek Nečas-Pemberton byl posledním českých příslušníkem RAF ve Spojeném království, zemřel 15. března ve věku 97 let.

Poslední rozloučení s Zbyškem Nečasem-Pembertonem, který byl za války radionavigátorem u nočních stíhačů RAF | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Životní příběh hrdiny Nečase-Pembertona

Plukovník Nečas odjel do Británie jako osmnáctiletý v roce 1939. „Anglicky jsem neuměl, naučil jsem se to ale velmi rychle a přihlásil jsem se k britskému letectvu,“ popsal před lety webu denik.cz. O práci u letectva prý snil od malička.

Se Zbyškem Nečasem-Pembertonem se přišly rozloučit desítky lidí | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Nakonec se stal palubním radarovým operátorem nočních stíhačů RAF.

„Sestřelil jsem dva dorniery, jednoho heinkela 177, to bylo první německé čtyřmotorové letadlo, a jednoho junkerse. Není to moc, ale je to lepší než nic,“ řekl v roce 2010 na vzpomínkové akci při příležitosti 70. výročí bitvy o Británii.

Po válce se Nečas vrátil do vlasti, nakonec tady ale nezůstal. Aby jej ale Britové ochránili před komunistickým Československem, pro které měl jako znalec britské vojenské techniky velkou cenu, fingovali Nečasovu smrt. K tomu využili úmrtí pilota Johna Pembertona, jehož jméno český letec převzal. Nečas alias Pemberton už pak v Anglii zůstal.

Loni v létě obdržel společně s dalšími čtyřmi válečnými veterány od prezidenta Miloše Zemana medaili Za hrdinství.

Smuteční věnce prezidenta republiky Miloše Zemana a ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové za ANO | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Poslední veteráni z druhé světové války

České ministerstvo obrany v současné době eviduje 482 veteránů z druhé světové války. Jejich průměrný věk se pohybuje kolem 95 let, i proto se počet žijících pamětníků bojů téměř každodenně snižuje. Je mezi nimi nyní podle ředitele odboru pro válečné veterány ministerstva Eduarda Stehlíka do desíti těch, kteří byli zařazeni u RAF.

Patří k nim Emil Boček, který se vydával na operační mise jako pilot stíhacího letadla, a Jiří Pavel Kafka a Pavel Vranský, kteří působili jako střelci a radisti bombardovacích letounů.

Pohřbu Zbyška Nečase-Pembertona se zúčastnili také zástupci české armády. Vpravo je velitel Vzdušných sil Armády České republiky Jaromír Šebesta | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas