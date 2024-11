‚Zbytečné krveprolití.‘ V alpském údolí protestují proti pokácení vánočního stromu pro Vatikán

Obyvatelé alpského údolí Ledro protestují proti dodávce vánočního stromu do Vatikánu. Obrátili se kvůli tomu na papeže Františka, uvedla v pondělí agentura ANSA. Svatopetrské náměstí by letos měl ozdobit zhruba 30 metrů vysoký smrk, jehož stáří se odhaduje na 200 let. V souvislosti s jeho pokácením obyvatelé alpského údolí mluví v evidentní antropomorfní nadsázce o „zbytečném krveprolití“. Milán 23:47 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční strom ve Vatikánu (foto z roku 2023) | Foto: Remo Casilli | Zdroj: Reuters

Majestátní smrk, který má přezdívku Zelený obr, se nachází u průsmyku Passo Nota, kde byla do první světové války hranice mezi Itálií a Rakouskem-Uherskem, ve výšce 1200 metrů nad mořem. V příštích týdnech by měl být strom pokácen a přepraven do Vatikánu.

Záměr však vyvolal odpor řady místních sdružení, která zveřejnila petici a obrátila se na papeže Františka, který v mnoha příležitostech a textech zdůraznil význam ochrany životního prostředí a přírody.

Papež František se setkal s imámem Jakarty. Podepsali deklaraci vyzývající k ochraně klimatu Číst článek

„Nemá smysl mluvit o škodách způsobených změnami klimatu a pak pokračovat v tradicích, jako je tato, která znamená úhyn stovky let starého smrku,“ píší sdružení. „Prosíme vaši svatost, aby zabránila pokácení (smrku),“ stojí v prohlášení.

Podle jednoho z místních představitelů Lorenza Vescoviho navíc bude obec Ledro darování smrku Vatikánu stát na 60 000 eur (zhruba 1,5 milionu korun). „Je to přehnaná částka, kterou by bylo možné utratit na potřeby občanů,“ uvedl Vescovi.

Podle místních sdružení by Vatikán mohl nahradit živý strom uměleckou instalací, například ze znovu použitého dřeva. Na rozdíl od jesliček či jiných ztvárnění narození Ježíše byl dlouho postoj katolické církve k vánočním stromům opatrný kvůli údajným pohanským kořenům tohoto zvyku. První vánoční strom nechal na Svatopetrském náměstí umístit papež Jan Pavel II. teprve v roce 1982.