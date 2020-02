Američan se omluvil Bakalovi za očerňující kampaň. Uvedl, že si ho najal Zemanem vyznamenaný podnikatel

Veřejné omluvy se v Americe dočkal český podnikatel Zdeněk Bakala od ředitele společnosti Crowds on Demand Adama Swarta. Američan se mu omluvil za to, že proti němu jeho firma vedla nepřátelskou kampaň. Součástí kampaně byly demonstrace u amerického domu Bakalových a telefonické nebo elektronické spamování institucí, které s Bakalou v různě míře spolupracují. Swart tvrdí, že se na očerňování Bakaly podílel i slovenský finančník Pavel Krúpa. Jižní Karolína 11:53 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miliardáři Pavol Krúpa (vlevo) a Zdeněk Bakala | Foto: Profimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Swartovu firmu si měl podle Zdeňka Bakaly najmout slovenský finančník Pavel Krúpa. Oba zmíněné pak Bakala zažaloval v září 2018 u federálního soudu v americkém státě Jižní Karolína. Informace přinesl server hlidacipes.org.

Podle žaloby se měli snažit Bakalu donutit, aby zaplatil desítky milionů dolarů za to, že měsíce trvající obtěžování, očerňování a zasahování do jeho podnikatelské činnosti ukončí.

Jméno Pavla Krúpy se v médiích začalo objevovat v říjnu 2018 v souvislosti s tehdejšími demonstracemi před americkou ambasádou v Praze. Radiožurnál říjnovou akci nahlášenou jako shromáždění proti korupci navštívil, a byl tak svědkem toho, jak účastníci akce demonstrují proti Andreji Babišovi, ačkoliv v ruce drželi transparenty s hesly proti finančníkovi Zdeňku Bakalovi.

Není Babiš jako Bakala

Sám organizátor tehdy akci policii popsal nejdřív jako protest proti „Babišovi“ a tvrdil, že se premiér schovává na švýcarské ambasádě. Nedlouho poté se v Praze odehrály další protesty, které směřovaly proti bance Moneta a její někdejší předchůdkyni Agrobance. Ty měly být dokonce placené, jak Radiožurnálu řekl generální ředitel této finanční instituce Tomáš Spurný.

„Máme audiovizuální záznamy, které jsme vytvořili v kontextu ochrany banky. Tyto záznamy naprosto jasně ukazují, že demonstrace jsou placené,“ řekl tehdy Radiožurnálu Spurný. Jedna z akcí byla v srpnu na Karlově náměstí, další na Malostranském náměstí v Praze.

Pojítkem protestů, které se odehrály v říjnu v Praze jak proti Monetě, tak i finančníkovi Zdeňku Bakalovi kvůli OKD, je jejich svolavatel – slovensky mluvící muž, který údajně pracuje jako hlídač, Milan Pavelka.

V obou společnostech, Monetě i OKD, se tehdy jako investor angažoval slovenský miliardář Pavel Krúpa, který shodou okolností upozorňoval na stejné problémy jako demonstranti.

Vyznamenání pro Krúpu

Pavla Krúpu za jeho postoje ke Zdeňku Bakalovi ocenil státním vyznamenáním v říjnu 2018 český prezident Miloš Zeman. Žalobu Zdeňka Bakaly Krúpa tehdy označil za nesmyslnou, účelovou a zcela vymyšlenou, podobně na ni reagoval i prostřednictvím své mluvčí Barbory Hanákové.

„Obsah Bakalovy žaloby podané vůči panu Pavlu Krúpovi v USA je založen na křivých obviněních a smyšlených tvrzeních, která není možno prokázat. Zdeněk Bakala účelově poškozuje a očerňuje dobrou pověst pana Krúpy a účelově dehonestuje jeho dobré jméno. Proto pan Krúpa zvažuje, že bude tyto šikanózní podněty vůči své osobě řešit soudní cestou,” uvedla Hanáková.

Ačkoliv Krúpa zvažuje, že bude celou kauzu řešit soudní cestou, řekla pro Hlídacího psa. Druhý obžalovaný Adam Swart v polovině ledna letošního roku souhlasil s dohodou o narovnání.

Omluva Bakalovi

V souvislosti s omluvou vznikl server s názvem ApologyToBakala (česky omluva Bakalovy pozn. red.), jehož jediným obsahem je omluva v češtině, slovenštině a angličtině. Swart zde mimo jiné hovoří o okolnostech zakázky a roli Krúpy, respektive jeho Krupa Global Investments. Pod textem je podepsaný právě Adam Swart.

Jsem rád, že jsme já a moje společnost Crowds on Demand vyřešili tento spor s panem Zdeňkem Bakalou. Společnost Crowds on Demand byla najata společníky firmy Krupa Global Investments, kterou, pokud vím, řídí Pavol Krúpa, aby vedla nepřátelskou kampaň proti panu Bakalovi, a Crowds on Demand dostávala pokyny k vedení této kampaně výhradně od těchto společníků.

Vzhledem k tomu, že celá řada materiálů týkajících se hlavních bodů této kampaně byla v češtině, spoléhal jsem se při seznamování se s podklady před zahájením jednotlivých kampaní na informace od firmy Krupa Global Investments.

Když jsem byl v této věci instruován Krúpovými společníky, nebyl jsem upozorněn na to, že firma Krupa Global Investments nebo její přidružené subjekty mají zřejmou finanční motivaci získat peníze od pana Bakaly.

S odstupem času si uvědomuji, že jsem měl věnovat větší pozornost tomu, co skutečně stálo za požadavkem, abych vedl tuto kampaň. Pokud bych znal ty pravé důvody, nikdy bych pro pana Krúpu nepracoval.

Dohodli jsme se, že se nadále zdržím jakýchkoli akcí namířených proti panu Bakalovi a organizacím, se kterými spolupracuje, jako jsou Dartmouth College, Design Museum a Aspen Institute.

Je nám líto problémů a nepříjemností, které naše kampaně mohly způsobit panu Bakalovi, jeho rodině a organizacím, proti nimž byly namířené, a tímto se jim omlouváme. Jsem rád, že mohu tuto záležitost považovat za uzavřenou, a jsem připraven poskytnout soudu příslušné materiály, aby došlo k nápravě.

Krúpa je nadále obviněný

Krúpa informace uvedené ve Swartově textu popírá, podle jeho mluvčí nemá s aktivitami firmy Crowds on Demand nic společného. „Pan Swart v této věci konal či koná dle vlastního uvážení, pan Krúpa žádnou činnost pana Swarta spojenou s osobou Zdeňka Bakaly neinicioval ani nefinancoval, v Jižní Karolíně nikdy nebyl,“ shrnuje jeho mluvčí.

Dohodou se Swartem ale soudní proces ve Spojených státech nekončí. Krúpa totiž nadále čelí obvinění z vedení koordinované dezinformační kampaně a vydírání.

Podle mluvčí Zdeňka Bakaly Šárky Samkové se dohodou o narovnání Swart zavázal, že on i jeho společnost se zdrží jakýchkoliv dalších útoků na Zdeňka Bakalu a s ním spojené organizace, a také že poskytne důkazy v případě Pavla Krúpy. V případě, že tak Swart učiní, a informace v dohodnuté lhůtě poskytne, obvinění proti němu bude staženo.

Samková uvedla, že Bakala Swartovu omluvu uvítal. „Za obchodní a filantropické partnery Zdeňka Bakaly, kteří byli atakováni desítkami obtěžujících, očerňujících e-mailů a telefonátů denně, jsme velmi rádi, že již nejsou terčem této štvavé kampaně,“ dodala Samková.

‚STOP Bakala!‘

Právní zástupci Zdeňka Bakaly tvrdí, že je firma Crowds on Demand zodpovědná za protesty předem najatých komparzistů, kteří se vydávali za demonstranty vystupující na obranu práv českých horníků OKD jako koalice „Stop Bakala“ a protestovali ve čtvrti, kde Bakalovi v Hilton Head v Jižní Karolíně bydlí.

Žaloba dále zmiňuje i výhrůžky smrtí, kterým měl Bakala čelit prostřednictvím facebookových stránek.

„Podle nás byl spáchán trestný čin. Krúpovi hrozí náhrada způsobených škod, primárně šlo ale o to, zastavit tu kampaň,“ vysvětluje Samková.

Krúpova mluvčí Hanáková řekla, že celý proces podání žaloby je očerňující a účelová kampaň, která má Krúpu dehonestovat. Sám Krúpa pak připomněl, že v minulosti již jeden soudí spor se Zdeňkem Bakalou vyhrál, a to u švýcarských soudů.

„Bakala podal 14. července 2017 k Okresnímu soudu v La Côte žalobu na náhradu škody vůči Pavlu Krúpovi, následně však uznal argumentaci pana Krúpy a tuto žalobu dne 26. září 2018 stáhl zpět,“ říká Krúpova mluvčí.

S interpretací, že Krúpa soud ve Švýcarsku vyhrál, však protistrana nesouhlasí. „Případ předložený americkému soudu je mnohem závažnější, proto bylo švýcarské řízení pozastaveno,“ řekla už dříve Bakalova mluvčí Šárka Samková.