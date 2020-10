Ze šarvátky brutální válka. ‚Příměří je v Náhorním Karabachu v nedohlednu,‘ míní politický geograf

„Intenzita bojů je tak mimořádná, že předčí střety za poslední dvě dekády. A to nejen na Kavkaze. Osud mezinárodně neuznané arménské Republiky Arcach v Náhorním Karabachu je nejistý,“ upozorňuje politický geograf.

Pokud si příměří nevynutí silný hráč, který by byl ochotný v regionu intervenovat, přinese ukončení bojů až naprosté vyčerpání jedné nebo obou bojujících stran, míní Kofroň. Apely mezinárodních organizací podle něj nemají velkou šanci přispět k uklidnění situace.

„Z pohledu poměru sil byl Ázerbájdžán schopný vojensky posílit. To mu dává větší šanci na úspěch,“ shrnuje politický geograf a připomíná, že Ázerbájdžánci mají nyní významného spojence v Turecku a nemusí se obracet jen na Rusko.

„Turecko se jednoznačně postavilo na stranu Ázerbájdžánu. Ostatně v posledních letech jim dodávali nemalé množství zbraní.“ Jan Kofroň

„Rusko je překvapivě klidné, drží se spíš stranou. V tento okamžik bylo válkou taky trochu překvapeno a musí navíc bedlivě sledovat pro něj mnohem podstatnější dění v Bělorusku,“ vysvětluje Kofroň.

A přestože se nepovedlo prokázat, že do bojů zasahují přímo turečtí důstojníci, jak tvrdí Arménie, na pomoc bylo prokazatelně naverbováno několik set Syřanů z Tureckem kontrolované části Sýrie.

Jan Kofroň má za to, že Arménie je ve slabší pozici i z hlediska dodávek zbraní. Veškerý arzenál z ciziny totiž musí být dopraven přes Írán. A zatímco Arméni disponují zbraněmi převážně jen z Ruska, Ázerbájdžánci v minulosti získali zbraně také z Izraele nebo Turecka.

Naděje na příměří je zatím v nedohlednu, míní Kofroň. „Požadavky Ázerbájdžánu, ačkoli mohou být legálně oprávněné, by znamenaly konec neuznané Republiky Arcach. A na to oni nepřistoupí. Na druhé straně má už Ázerbájdžán pravděpodobně takové ztráty, že neskončí, aniž by dosáhl jediného výrazného úspěchu.“

Poslechněte si audiozáznam celého rozhovoru s Janem Kofroněm, kterému předchází krátká reportáž přímo z místa bojů.