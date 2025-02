Ze setkání v Mnichově byla evropská kocovina. Pozvání na další večeři to ale nevyřeší, říká Pojar

Paříž v pondělí hostí schůzku vybraných evropských lídrů. Ti chtějí reagovat na vyjádření amerických představitelů na víkendové mnichovské konferenci. Naznačili tam, že Evropané nemusí být u rozhovorů o možném klidu zbraní a míru v téměř tři roky trvající ruské válce na Ukrajině. „Američané jedou silovou politiku a chtějí dělat věci sami,“ říká pro Radiožurnál poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Rozhovor Mnichov/Paříž 11:16 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emmanuel Macron a Volodymyr Zelenskyj | Foto: Nicolas Tucat | Zdroj: Reuters

Jak si vysvětlujete americkou zdrženlivost k pozvání evropských partnerů k rozhovorům o míru na Ukrajině. Považujete za možné, aby se na příměří a míru dohodly jenom Spojené státy a Rusko bez Evropanů?

Za možné to považuji. Na druhou stranu evropské angažmá bude důležité u aranžmá, které bude následovat po nějaké dohodě. Američané budou nakonec muset hovořit s Evropou. Oni sice s Evropany v tuto chvíli hovoří, ale Američané jedou silovou politiku a chtějí dělat věci sami.

Slova o tom, že Evropa nebude mít místo u jednacího stolu, řekl zvláštní vyslanec amerického prezidenta Trumpa pro Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg. Je to testování, jak se teď Evropa zachová, nebo jde skutečně o změnu americké zahraniční politiky?

Já nevím, jestli jde o takovou změnu americké zahraniční politiky. Podívejte se, co dělal Donald Trump v prvním volebním období. Donald Trump se cítí být silným a chce jednat.

Evropa říká, že je relevantní, ale to nestačí říkat – musíte něco dělat. Až vrhne Evropa svou ekonomickou váhu na konkrétní akce a bude mít dostatečně vyzbrojené armády, tak bude relevantní. Relevance se nezískává proklamacemi. Relevance se získává ekonomickou a vojenskou silou. Je na Evropě, jestli bude chtít být relevantní.

Česko pozvánku do Paříže na pondělní neformální konferenci jednání evropských lídrů podle všeho nedostalo. Je to tak?

Prezident Macron si pozval jenom velké evropské země s výjimkou Dánska, které zastupuje některé další státy jakožto největší dodavatel na Ukrajinu z Evropy na hlavu. Ale upřímně řečeno, jako jestli si někdo myslí, že se relevance získá tím, že sezvete další večeři, to nevím.

Přesto počítám, že byť tam Česko není pozváno, že všechno s evropskými partnery konzultujete. Povězte z vašeho pohledu, jaký by teď Evropa měla zvolit postup vůči Spojeným státům? Protože vyzbrojení bude přece jen nějaký čas trvat.

Evropa musí v první řadě začít zbrojit a tím se stane relevantní. Zároveň, pokud chce nějakým způsobem ukázat sílu, musí ji ukázat ekonomicky. Evropa je stále velký ekonomický blok a musí sílu vrhnout směrem, kterým chce.

Já teď nevím, jestli narážíte přímo na situaci na Ukrajině, nebo na vztahy se Spojenými státy, ale v reálném světě se můžete opřít pouze o dvě nohy, a to je ta ekonomická a vojenská. O žádné jiné se opřít nemůžete.

Pokud Evropa začne více zbrojit a brát svoji obranu a schopnosti vážně jako každá jednotlivá země, tak se bude stávat relevantnější vůči svým přátelům soupeřům i nepřátelům.

Pokud Evropa vyčlení finanční prostředky na to, aby ještě více ovlivnila válku na Ukrajině, tak se stane relevantní. Nepomůže tomu další večeří nebo dalším setkáním. Koneckonců setkání bylo poměrně obsáhlé a velké v Mnichově. Z toho byla spíše evropská kocovina.

Předseda mnichovské bezpečností konference Christoph Heusgen v neděli uzavřel tuto mezinárodní akci slovy, že Spojené státy a Evropa začínají mluvit rozdílnou řečí. Pro mnohé to symbolizoval projev amerického viceprezidenta JD Vance, který na konferenci neřekl nic o Rusku a Ukrajině, ale kritizoval Evropu za údajné potlačování svobody slova. Jak projev amerického viceprezidenta hodnotíte?

Předtím vystoupil německý prezident Steinmeier. Ve svém projevu sice mírněji, ale kritizoval Spojené státy. Měli bychom si všimnout, jak to v ten den v Mnichově vypadalo.

Ten projev hodnotím tak, že cílil na domácí německou scénu před německými volbami a zároveň na domácí americkou scénu. Byl to projev, který vycházel z ideologie současného amerického prezidenta, tedy konkrétně pak viceprezidenta Vance. Nebyl to projev zahraničně-politický.

Jak bude v dalších měsících pokračovat česká pomoc Ukrajině, včetně koordinace takzvané muniční iniciativy?

Bude pokračovat tak, jak probíhala v minulosti a jak probíhá poslední tři roky. Budeme pokračovat a uvidíme. Uvidíme, kolik zemí se přidá a co se nám podaří na Ukrajinu dodat. Nic víc k tomu asi říct nemůžu. Ty dodávky probíhají stále bez jakéhokoliv přerušení a za chvíli tomu bude již tři roky, co ty dodávky začaly.