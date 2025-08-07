Ze zprávy o lidských právech mizí kritika Ruska nebo Izraele. Trumpův kabinet se chce zaměřit na EU
Připravovaná zpráva amerického ministerstva zahraničí o stavu lidských práv ve světě zmírní kritiku Ruska a Izraele a naopak se více zaměří na dodržování svobody slova v Evropě. Píší to média s odkazem na nejmenované představitele ministerstva. Vydání zprávy má skluz o několik měsíců, protože dokument nechala nová administrativa prezidenta Donalda Trumpa zcela přepracovat.
Deník The Washington Post se seznámil s připravovanými kapitolami o stavu lidských práv v Izraeli, Rusku a Salvadoru. Ve všech třech případech jsou texty výrazně kratší než ve zprávě vydané v loňském roce. Návrhy textů neobsahují zmínky o porušování práv LGBTQ+ lidí a autoři také zmírnili kritiku porušování práv ze strany úřadů.
U Salvadoru text tvrdí, že „neexistují věrohodné zprávy o významném porušování lidských práv“. V roce 2024 přitom zpráva tvrdila, že tato středoamerická země má významné problémy s dodržováním lidských práv.
Do Salvadoru nechává současná americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa umisťovat migranty, které chtějí americké úřady deportovat.
Podle agentury AFP se zpráva naopak podrobněji zaměří na ochranu svobody slova v Evropě. Nejmenovaný představitel ministerstva to v prohlášení, které poskytl agentuře, odůvodnil tím, že předchozí administrativa demokratického prezidenta Joea Bidena se dostatečně nezajímala o ochranu svobody projevu ve spojeneckých zemích. „My v této administrativě se však nezdráháme to udělat,“ uvedl představitel.
Změny v délce některých kapitol i zpoždění ve vydání zprávy, kterou americké úřady zveřejňují obvykle na jaře, představitel ministerstva zahraničí vysvětlil deníku The Washington Post přeměnou dokumentu po nástupu nové republikánské administrativy. Zpráva by v novém znění měla být čtivější a text by neměl obsahovat opakující se informace.
Americký prezident Trump ve svých projevech dává najevo, že by Spojené státy neměly v zahraniční politice klást příliš silný důraz na lidská práva. Při své květnové návštěvě arabských zemí v Perském zálivu kritizoval poučování těchto států, které mají převážně autoritářské zřízení, o lidských právech ze strany Západu.