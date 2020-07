Členkou Zelených baretů se stala poprvé žena. Zvládla výcvik amerických speciálních sil

Do řad speciálních sil americké armády známých jako Zelené barety poprvé vstoupí žena, která nedávno dokončila náročný výcvik a úspěšně prošla výběrovým procesem. Připojí se tak k jednomu z malých týmů, do nichž se tito elitní vojáci dělí a které byly dosud vždy složeny jen z mužů. Podle agentury AP je tento úspěch vyvrcholením celoroční kampaně, jejímž cílem bylo zapojit více žen do bojových pozic v první linii.

Washington 7:20 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít