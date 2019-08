Spojené státy zpřísní získání víz, zelených karet a občanství. Problém budou mít lidé ‚závislí‘ na státu

Spojené státy od října zpřísní systém udělování občanství, povolení k pobytu a prodlužování víz. Získat tyto dokumenty bude těžší pro lidi, kteří spoléhají na podporu od státu. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak chce u legálních imigrantů podporovat soběstačnost. Opatření však vzbuzuje kritiku. Regulace zapsaná v pondělí do sbírky zákonů, začne platit 15. října. Washington 16:34 13. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump v Oválné pracovně | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Nový předpis upravuje udělování víz, takzvaných zelených karet pro trvalý pobyt a udělování občanství. Opatření tak nedopadne na lidi, kteří už zelenou kartu mají, na uprchlíky nebo žadatele o azyl.

Získat povolení k pobytu v USA bude těžší. Problém budou mít lidé závislí na podpoře od státu.

Zásadní bude, jestli žadatel požívá od státu nějaké výhody jako například dotované bydlení nebo poukázky na jídlo po dobu více než jednoho roku. Pokud se ukáže, že by na těchto benefitech mohl být závislý i v budoucnu, tak jeho žádost o získání víza, zelené karty nebo občanství úřady zamítnou.

Podle odhadů amerického ministerstva vnitra žije legálně v USA asi 22 milionů lidí bez občanství. Další statisíce do země proudí každý rok, ať už na základě víz nebo nelegálně.

V posledních letech dostává zelenou kartu každý rok v průměru asi milion lidí, přičemž přes 40 procent je hispánců. V absolutních číslech celému žebříčku vévodí Mexičané, v procentech jsou ale hned za lidmi ze střední a jižní Ameriky také Asiaté.

Problém však je, že podle dat ministerstva se u migrantských domácností, kde nemá hlava rodiny vyšší než středoškolské vzdělání, stává ve třech čtvrtinách případů, že pobírají nějakou dávku.

Bude opatření řešit soud?

Opatření ale vzbuzuje kritiku. Spolky na ochranu občanských práv upozorňují, že regulační opatření míří na lidi s nízkým příjmem, kteří i navzdory tomu můžou být pro USA přínosem.

Kritika také míří především na to, že opatření má ztížit migraci Hispáncům. To je po nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkce horké téma, jehož uklidnění příliš nepomáhají například nedávné útoky, při kterých se oba střelci doznali k tomu, že útok mířil na mexickou komunitu.

Šéf odboru pro migraci Ken Cuccinelli ale kritiku odmítá. „Tohle není žádná novinka. Jen uvádíme do praxe to, co už Kongres dávno schválil. Takže opravdu není na místě, aby si to na sebe vztáhla nějaká konkrétní skupina lidí. Kdybychom se o tom bavili před sto lety, zase by opatření více dopadlo na Italy,“ argumentuje.

Občanskoprávní centrum pro národní imigraci už ale řeklo, že opatření zažaluje u soudu. Bílý dům nicméně pochybuje, že by se stížností někdo uspěl.

Podle něj je totiž svým způsobem současný systém diskriminační, když zvýhodňuje imigranty, kteří mají v USA nějaké rodinné příslušníky. Na místo toho má teď podporovat lidi, kteří přicházejí s potenciálem přínosu pro společnost, tedy budou soběstační, budou vydělávat a nebudou závislí na sociálním systému.