Němečtí Zelení a FDP dlouho nebyli ve vládě, to napomáhá jejich spolupráci, shrnuje expertka Lizcová

Po německých volbách je kandidát sociální demokracie Olaf Scholz o krok blíže stát se novým spolkovým kancléřem. SPD totiž zahájila koaliční vyjednávání se Zelenými a liberály z FDP. A podle odbornice na Německo Zuzany Lizcové u FSV UK to vypadá, že mají velkou vůli se dohodnout. Vznikla by tak varianta, které se přezdívá semafor podle stranických barev, k FDP totiž patří žlutá či oranžová a k SPD červená. Praha 0:10 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr FDP Christian Lindner a předsedové Zelených Annalena Baerbocková s Robertem Habeckem | Zdroj: Profimedia

„Možnost, že by vládu vedli křesťanští demokraté, stále existuje, ale je velmi malá. Zelení a liberálové se rozhodli, že povedou sondážní jednání pouze se sociální demokracií. Neprospívá tomu ani dění v CDU/CSU, která se velmi těžce srovnává s nejhorším volebním výsledkem ve své historii,“ uvedla pro Český rozhlas Plus Zuzana Lizcová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Nejpravděpodobnější je tak vznik vlády přezdívané semafor, naopak takzvanou Jamajku už považuje za vyloučenou i bavorský premiér a lídr CSU Markus Söder. I proto je pro FDP schůdnější jednat se sociální demokraty, přestože obě strany jsou programově vzdálené.

Spolupráci FDP a Zelených podle expertky napomáhá i to, že obě strany dlouho nebyly ve vládě: „Hovoří se o tom, že mají společné zájmy. Třeba zemi digitalizovat, odstranit velkou míru byrokracie, pokročit dále v klimatické politice,“ vypočítává Lizcová.

„Všechny ty tři potenciálně vládní strany jsou demokratické, dobře etablované v systému. Takový je prostě volební výsledek a německé politické strany jsou si vědomé toho, že zkrátka musí pracovat s tím, co je na stole,“ dodává.

Bez plynu to nepůjde

Základní rozpor ovšem vidí v tom, že FDP je pravicová strana, zatímco její možní vládní partneři jsou levicoví. Stát by podle nich měl vybírat více daní a aktivně zasahovat do života občanů, naopak podle liberálů je třeba ponechat největší prostor iniciativě jednotlivce.

Téměř všechny německé strany se shodují na tom, že je třeba bojovat s klimatickou změnou. Zelení však tlačí na to, aby Německo drasticky snížilo emise skleníkových plynů a přestalo spalovat uhlí.

V Německu stále může vzniknout ‚Jamajka‘. Laschet vidí po jednání se Zelenými možnost koalice Číst článek

V Německu se v předvolební kampani začalo diskutovat o tom, zda je správné už během příštího roku odstavit jaderné elektrárny. „Domnívám se, že by to pro Zelené bylo mimořádně složité, protože ta strana zkrátka byla založená na odporu vůči atomové energetice. Velmi špatně by se to prodávalo členské základně,“ soudí Lizcová.

Zelení mají výhrady i k plynovodu Nord Stream 2, který by měl už od konce října začít přivádět ruský plyn. Zaprvé plyn je fosilní zdroj, zadruhé celý projekt posiluje ruský režim, který potlačuje lidská práva.

„Ale poté, co Spojené státy zmírnily svůj přístup v této otázce, tak Zelení začali říkat, že vlastně není úplně nutné tlačit na uzavření plynovodu, který už je prakticky hotový. Strana není jednotná, navíc plyn je důležitý pro přechod k obnovitelným zdrojů, jakmile se vypnou jaderné elektrárny,“ uzavírá akademička.

Může se budoucí kancléř alespoň přiblížit postavení, které měla Angela Merkelová? A jaké problémy po ní zdědí? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.