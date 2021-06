Němečtí Zelení jdou do voleb poprvé s kancléřskými ambicemi. Jejich kandidátkou se stala Baerbocková

Němečtí Zelení na sobotním stranickém sjezdu s konečnou platností potvrdili svou spolupředsedkyni Annalenu Baerbockovou jako kancléřskou kandidátku pro zářijové parlamentní volby. Pro Zelené je to v Německu poprvé, co do voleb vstupují s kancléřskými ambicemi. Volební průzkumy je aktuálně označují jakou druhou největší politickou sílu v Německu po konzervativní unii CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové. Berlín 17:04 12. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Annalena Baerbocková se stala kandidátkou na německou kancléřku za Zelené. | Foto: Michael Sohn | Zdroj: Pool via Reuters

Sobotním hlasováním Zelení odsouhlasili nominaci Baerbockové. Tu v polovině dubna ohlásil Robert Habeck, který spolu s ní tvoří spolupředsednické duo ekologické strany. Straníci rovněž odsouhlasili, že volebními lídry se stávají oba spolupředsedové.

„Třikrát díky bez zvuku a třikrát díky se zvukem,“ prohlásila Baerbocková po technických problémech, které jí krátce po hlasování neumožnily hovořit do mikrofonu.

Pro Baerbockovou a volební vedoucí dvojici hlasovalo 98,55 procenta delegátů. Z 688 hlasujících ji podpořilo 678 delegátů, šest jich bylo proti a čtyři se zdrželi.

Krátce po dubnové nominaci Baerbockové preference Zelených prudce vzrostly a předstihly i vládní konzervativní unii CDU/CSU dosluhující kancléřky Merkelové, která již znovu nekandiduje a z politiky odchází. Do voleb proto unii vede Armin Laschet. V posledních týdnech se popularita ekologické strany i její kancléřské kandidátky ale opět propadá.

Vielen Dank für das Vertrauen und die große Unterstützung. Danke, dass ihr Robert Habeck und mich als Spitzenduo für die #BTW21 bestätigt habt. Wir freuen uns auf den Wahlkampf mit euch. Jetzt ist der Moment unser Land zu erneuern. #dBDK21 #allesistdrin https://t.co/fABDJ8NO76 — Annalena Baerbock (@ABaerbock) June 12, 2021

V průzkumu Trendbarometer televizí n-tv a RTL by Baerbockovou jako kancléřku podpořilo 21 respondentů, což je o 11 procentních bodů méně než krátce po její nominaci. Laschetovi by hlas dalo 20 procent oslovených a kancléřskému kandidátovi sociálních demokratů (SPD) Olafu Scholzovi 16 procent. Zbývajících 43 procent respondentů by chtělo jiného kancléře.

Ve stranických preferencích si nejlépe vede unie, kterou by volilo 27 procent respondentů. Zelení by dostali 22 procent hlasů. Oproti předchozímu týdnu si CDU/CSU polepšila o dva procentní body, zatímco ekologická strana dva procentní body ztratila.

Popularita dalších stran zůstává bez větších změn, shodně po 14 procentech by získali sociální demokraté a liberálové (FDP), protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), označovaná jako populistická až krajně pravicová, má podporu devíti procent účastníků sondáže a postkomunistická Levice šesti procent.