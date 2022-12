Americká pomoc Ukrajině nebude od příštího týdne hladká, ale nezastaví se, míní amerikanista Kozák

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu před Kongresem poděkoval Američanům za dosavadní pomoc, zároveň žádal o její zvýšení. Prezident Biden v návaznosti přislíbil podporu, dokud bude potřeba. Kongres zároveň schválil poskytnutí systému protiraketové obrany Patriot, a jedná o další pomoci Ukrajině. Komplikací by ale mohla být proměna složení dolní sněmovny. Od úterý v ní vedení získají republikáni, část z nich není pomoci nakloněna. Praha 23:15 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Zelenskyj Kongres ujistil, že pomoc Ukrajině není charita, ale investice | Foto: EyePress News | Zdroj: Reuters

Akce tohoto rozměru vyžadovala rozsáhlá bezpečnostní opatření. „Vyhodnocuje se velké množství informací, spolupracují na tom bezpečnostní složky daného státu a zároveň komunikují i se zahraničními partnery,” okomentoval již před návštěvou mluvčí ochranné služby Policie České republiky Martin Kaiser.

Americký prezident slíbil prezidentovi Ukrajiny, že Američané budou pomáhat tak dlouho, jak to bude potřeba.

Zelenskyj do Spojených států cestoval letecky z Polska, tam se přepravil vlakem. „Vyhodnocení veškerých rizik je na bezpečnostních složkách daného státu. Připraví si několik alternativ a těsně před samotnou cestou dojde k finálnímu rozhodnutí, která z těch variant bude nakonec přijata,” popsal Kaiser způsob přípravy cest významných osobností.

Podle Kaisera za ochranu vždy zodpovídá země, ve které se chráněná osoba nalézá. „Pokud bude pan prezident na území Spojených států amerických, jeho ochranu samozřejmě přebírají kolegové z tamější ochranky. Nicméně to nevylučuje, že ho budou doprovázet jeho vlastní bodyguardi, ale ti jsou druhotní,” doplnil.

Pro prezidenta Zelenského je však v současné situaci bezpečnost konkrétní lokace sporná. „Je diskutabilní, co je pro pana prezidenta rizikovější, jestli se pohybuje na území Ukrajiny, případně cesta do USA,” rozvažoval v rozhovoru Kaiser. „Míra rizika je obrovská, čemuž budou určitě odpovídat i nastavení bezpečnostních opatření.”

Změny v dolní sněmovně

Návštěva ukrajinského prezidenta v USA byla významná i ze symbolického hlediska, měla potenciál ovlivnit i mínění nerozhodných republikánů. „Váhajících republikánů je relativně málo, ale je pravda, že někteří se projevu dokonce ani nezúčastnili. Je však důležité, že Ukrajina má podporu jak u demokratů, tak u republikánů,” komentuje amerikanista Kryštof Kozák z Karlovy univerzity.

Republikáni v úterý přeberou vedení dolní sněmovny, to by však podle Kozáka nemělo míru pomoci Ukrajině ovlivnit. „Nelze předpokládat, že by došlo k úplnému zastavení pomoci. Spíš se očekává, že kolem toho budou větší politické diskuse a ta pomoc nebude tak hladká, jako tomu bylo doposud,” dodává.

Prezident Zelenskyj Kongres také ujistil, že pomoc Ukrajině není charita, ale investice. „Je důležité, aby jak daňoví poplatníci, tak kongresmani měli pocit, že to jsou peníze, které jsou rozumně vynaložené,” uzavírá Kozák. Pro kongresmany byla podle Kozáka symbolická také možnost prezidenta vidět na vlastní oči.

