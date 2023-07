Krymský most je pro Ukrajinu terčem, řekl Zelenskyj. K pondělnímu útoku se Kyjev nepřihlásil

Krymský most přináší válku a musí být vyřazen z provozu, je přesvědčen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters a serveru televize CNN to řekl ve videoprojevu k bezpečnostnímu fóru v americkém Aspenu. V noci na pondělí byl most spojující pevninské Rusko a anektovaný Krym vážně poškozen. Moskva z útoku obvinila Kyjev. Kyjev 7:52 22. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto | Zdroj: Reuters

„Krymský most, to není jen logistická trasa, je to trasa používaná k zásobování války municí, a to se děje denně,“ uvedl Zelenskyj, podle něhož bylo „nepřátelské zařízení“ postaveno v rozporu s mezinárodními zákony a všemi platnými normami.

„Takže je to pro nás pochopitelně terč. A terč, který přináší válku, nikoli mír, musí být neutralizován,“ dodal.

Ukrajina pondělní útok na Krymský most, při němž zemřeli dva lidé, přivítala, ale přímo se k němu nepřihlásila.

Zelenskyj ve svém vystoupení také vyjádřil přesvědčení, že útok na most nemá žádnou souvislost s tím, že Rusko neprodloužilo obilné dohody, které od loňského léta umožňovaly i přes pokračující boje vyvážet ukrajinské zemědělské produkty z přístavů v Černém moři. Rusko by si podle něj k tomuto kroku našlo klidně jinou záminku.

Krymský či též Kerčský most o délce zhruba 19 kilometrů spojuje od května 2018 ruskou pevninu s anektovaným Krymem.

Loni v říjnu ho poškodila exploze, z níž Moskva obvinila Ukrajinu a v odvetě při náletech na ukrajinská města zabila desítky civilistů. Kyjev se k útoku přiznal jen nepřímo o několik měsíců později.

Vybavení z Číny

Na bezpečnostním fóru v Aspenu vystoupil i Emmanuel Bonne, poradce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Uvedl, že Čína Rusku dodává vybavení, které je možné využít k vojenským účelům, i když tak nečiní v rozsáhlém měřítku.

Francouzští činitelé pak CNN řekli, že Bonne mluvil o zboží tzv. dvojího určení, které může nalézt využití v civilním i zbrojním sektoru, a také o pomoci ve formě přileb nebo neprůstřelných vest.

Američtí představitelé zase poznamenali, že zatím neví o tom, že by Čína Rusku dodávala i smrtící prostředky pro válku na Ukrajině.

Čína se oficiálně k válce staví nestranně, podle řady západních zemí je ale její postoj přinejmenším nepřímou podporou Ruska.