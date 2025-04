Zelenskyj jednal s veliteli britské a francouzské armády. Připravuje návrh nové dohody s USA

Ukrajinské návrhy na novou dohodu se Spojenými státy o americkém přístupu k ukrajinskému nerostnému bohatství budou připraveny příští týden, uvedl v pátek na tiskové konferenci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters také sdělil, že se setkal s veliteli britské a francouzské armády, aby s nimi projednal plány na případné rozmístění kontingentu zahraničních vojáků na Ukrajině v rámci možné budoucí dohody o příměří. Kyjev 22:33 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tiskové konferenci 4. dubna 2025 | Foto: Alina Smutko | Zdroj: Reuters

Pracovní skupina, složená z vojáků, se bude scházet každý týden, aby projednala podrobnosti plánu, uvedl Zelenskyj a odhadl, že k porozumění by se mohlo podařit dospět nejpozději během měsíce.

Podle Zelenského nemá smysl, aby Ukrajina vedla přímé rozhovory s Ruskem, dokud Rusko nepřistoupí na bezpodmínečné příměří. Odhadl, že Spojené státy jsou blízko k tomu, aby vystupňovaly tlak na Rusko s cílem přimět je k příměří.

Nově zavedená americká cla nepovažuje ukrajinský prezident za problém, vzhledem k nyní skromnému objemu vzájemného obchodu.

Rusko před více než třemi lety napadlo Ukrajinu a v rámci jednání o příměří požaduje zrušení některých západních sankcí, což ale Evropa podmiňuje úplným stažením ruských vojsk z Ukrajiny.

Stávající ruský přístup už Trump kritizoval. Ve víkendovém rozhovoru s NBC News šéf Bílého domu řekl, že je na Putina velmi rozzloben za jeho slova o legitimitě a budoucnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Rusku rovněž pohrozil uvalením sekundárních cel na ruskou ropu ve výši 25 až 50 procent.

Trump nicméně nadále věří, že Putin na příměří přistoupí a Rusko na rozdíl od Ukrajiny nebylo nijak zmiňováno, když Bílý dům tento týden oznámil nová cla na dovoz z většiny zemí světa.

Nová dohoda na obzoru?

Washington chce s Ukrajinou, která se už přes tři roky brání ruské vojenské agresi, uzavřít dohodu o kovech vzácných zemin. Očekávaný podpis dohody o americkém podílu na ukrajinském nerostném bohatství zhatila na konci února roztržka mezi Trumpem a Zelenským v Oválné pracovně Bílého domu.

Ve svém novém návrhu USA žádaly od Ukrajiny všechny příjmy z přírodních zdrojů, dokud by Ukrajina nesplatila veškerou americkou vojenskou pomoc, a to i s úroky ve výši čtyř procent ročně, napsala dříve agentura Reuters. Ukrajinská média k tomu uvedla, že by to narušilo ekonomickou suverenitu země a mohlo ohrozit cestu Ukrajiny do EU.

„Máme za sebou první kolo konzultací,“ uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na počátku tohoto týdne a dodal, že cílem je dospět k oboustranně přijatelnému textu.

Zelenskyj minulý týden prohlásil, že Washington ustavičně mění podmínky dohody, ale nechce, aby si USA myslely, že je v zásadě proti. Uvedl také, že Ukrajina neuzná dříve poskytnutou americkou vojenskou pomoc k obraně před ruskou invazí jako půjčku a ani nepřijme žádnou dohodu ohrožující její vstup do Evropské unie.

Zelenskyj už dříve řekl, že Ukrajina dohodu s USA chce uzavřít, ale nepodepíše takové ujednání, které by jeho zemi ožebračilo. Trump pak o víkendu podle agentury Reuters prohlásil, že ukrajinský prezident chce odstoupit od připravované dohody a Zelenského varoval před vážnými problémy, pokud by tak skutečně učinil.

„Pokouší se vycouvat z dohody o vzácných zeminách a pokud to udělá, bude mít jisté problémy, velké, velké problémy,“ řekl Trump o Zelenském.

Ukrajinský prezident v pátek podle agentury Unian potvrdil, že Kyjev si hodlá najmout právnickou firmu, aby mu s dohodou pomohla. Zájem projevily tři společnosti, začátkem příštího týdne by se Ukrajinci měli dohodnout s jednou z nich a pak bude připraven tým pro další jednání s Američany v Saúdské Arábii. „Zatím se (k cestě do USA) nechystám,“ dodal.