Zelenskyj: Konec války by mohl nastat i bez mírové smlouvy. Ukrajina ale potřebuje bezpečnostní záruky

Ukrajina potřebuje obdržet bezpečnostní záruky ještě před ukončením války s Ruskem, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Příští týden plánuje na okraji Valného shromáždění OSN schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zelenskyj podle agentury AP doufá, že během schůzek v New Yorku příští týden zjistí, jak blízko je dokončení bezpečnostních záruk, které by měly odradit Rusko od další agrese.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Alina Smutko | Zdroj: Reuters

AP poznamenala, že Zelenskyj se sešel s novináři již v pátek, ale jeho vyjádření byla do sobotního dopoledne pod embargem.

Zelenskyj podle ukrajinských médií připustil, že válka by mohla skončit i bez mírové smlouvy, a zdůraznil, že právě proto Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky ještě před uzavřením mírové dohody, která by formálně válku ukončila.

„Je možné, že konečný dokument, který by válku ukončil, nebude. Proto například francouzský prezident (Emmanuel) Macron říká, že bezpečnostní záruky by neměly čekat na konec války. Já s ním souhlasím,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajina potřebuje získat bezpečnostní záruky dříve, k jejich poskytnutí by mělo stačit například příměří, dodal podle serveru RBK-Ukrajina.

Zelenskyj řekl, že evropské národy jsou připraveny pokročit s rámcem, pokud Spojené státy zůstanou úzce zapojeny.

„Sám bych rád dostal signály o tom, jak blízko jsme k pochopení, že bezpečnostní záruky od všech partnerů budou takové, jaké potřebujeme,“ řekl Zelenskyj.

Současně podle AP uvedl, že sankce proti Rusku musí zůstat na stole, a že sám se chystá tuto otázku nastolit v rozhovorech s Trumpem. „Pokud bude válka pokračovat a nedojde k žádnému pokroku k míru, očekáváme sankce,“ řekl.

