Zelenskyj pokračuje z Londýna do Paříže. Setká se s francouzským prezidentem a německým kancléřem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve středu večer v Paříži setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s německým kancléřem Olafem Scholzem. Oznámil to Elysejský palác, který tak potvrdil dřívější informace médií. Zelenskyj nečekaně zavítal i do Londýna. Je to jeho druhá zahraniční cesta od ruské invaze, od které 24. února uplyne rok.

