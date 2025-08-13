Zelenskyj míří nečekaně do Berlína. Zúčastní se videokonference evropských lídrů s Trumpem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve středu v Berlíně setká s německým kancléřem Friedrichem Merzem a společně se připojí k videokonferencím o válce na Ukrajině, kterých se zúčastní evropští politici a americký prezident Donald Trump. Informaci, kterou jako první přinesl bulvární list Bild, potvrdily agenturám DPA a Reuters zdroje z německé vlády a později i Zelenského mluvčí.
Merz svolal videokonference, aby Trumpovi před jeho pátečním setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce představil evropskou pozici. Podle německých médií se ho chce pokusit přesvědčit, aby v jednáních s Putinem zohlednil zájmy Ukrajiny a Evropy.
Podle agentury DPA Zelenskyj měl dorazit do Berlína kolem poledne a krátce poobědvat s kancléřem Merzem. Následně se zúčastní spolu s ním videokonferencí přímo z budovy kancléřství. Kolem 16.00 vystoupí Zelenskyj a Merz s prohlášením k tisku.
V plánu jsou tři virtuální schůzky. Ve 14.00 se spojí Merz a Zelenskyj s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, britským premiérem Keirem Starmerem, polským premiérem Donaldem Tuskem, italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a finským prezidentem Alexanderem Stubbem.
Připojí se k nim také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Následně bude skupina evropských politiků jednat na videokonferenci s americkým prezidentem Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Poté je v 16.30 na programu další jednání evropských představitelů, kteří by měli zhodnotit rozhovor s Američany.
Podle agentury DPA se bude jednat ve formátu takzvané koalice ochotných – skupiny států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Česko se této iniciativy rovněž účastní.
Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, při kterém chtějí v pátek hovořit o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, zatím to nevypadá, že by se měl připojit i ukrajinský prezident Zelenskyj.
Evropští politici přitom naléhají, aby Ukrajina byla do jednání zapojena. Zelenskyj tvrdí, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Trump hovořil v souvislosti se schůzkou o výměně území mezi Ruskem a Ukrajinou.