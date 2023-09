Zelenskyj chce zpět Ukrajince, kteří se vyhýbají mobilizaci s falešnou nezpůsobilostí. Poláci už začali

Předseda parlamentní frakce vládní ukrajinské strany Služebník lidu David Arachamia nedávno naznačil, že ukrajinské vyšetřovací orgány budou usilovat o extradici mužů v odvodovém věku, kteří nelegálně opustili Ukrajinu a uprchli před mobilizací do zahraničí, uvádí na svých stránkách polský deník Rzeczpospolita. Kyjev 16:52 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci se připravují na střelbu z houfnice u města Bachmut | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

Příkazem prezidenta Volodymyra Zelenského mají být prověřena všechna rozhodnutí o zproštění výkonu vojenské služby vydaná vojenskými lékařskými komisemi po 24. únoru 2022.

Podle kyjevské vlády mohlo několik desítek tisíc mužů v odvodovém věku s pomocí úplatků 3–15 tisíc dolarů získat falešná potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti.

Jak uvádí Rzeczpospolita s odkazem na Polskou pohraniční službu, na území Polska se dnes může nacházet až 80 tisíc ukrajinských mužů v odvodovém věku, na které se na Ukrajině vztahovala mobilizace. Kolik z nich splnilo legální podmínky pro odjezd ze země, není jasné.

„Pro Ukrajinu jsou to zásadní počty. Všichni ti lidé mohli rozšířit počet našich ozbrojených sil a posílit tak naši obranyschopnost a bezpečnost,“ cituje polský deník předsedu bezpečnostního výboru ukrajinské Nejvyšší rady Fedira Venislavského.

Z informací, které deník získal od polské Pohraniční služby, vyplývá, že Polsko už na základě dohod s Ukrajinou některé občany vydává. Zatím se to týká jen těch, kteří se podílí na organizaci nelegálního pašování imigrantů do Evropy, ale brzy může dojít i na ty, kterým se podařilo dát úplatek a z Ukrajiny odjet.

„Privilegium přežití“

Nad situací související s extradicemi na Ukrajinu se zamýšlí také Jerzy Haszczynski. Za půldruhého roku trvání velké války už podle něj každý slyšel řadu příběhů o Ukrajincích, kteří odešli a zahynuli. Často to byli vědci, umělci, talentovaní muži a ženy, za kterými byla desetiletí práce.

Každá předčasná smrt ve válce je bolest a ztráta, domnívá se Haszczynski. Ale ať to zní jakkoliv nespravedlivě, ne všechny životy jsou si z hlediska budoucnosti národa a země rovné. Z možnosti přežít se tak pro muže v odvodové věku v časech války stává privilegium.

Ale kdo má o tomto privilegiu rozhodovat? Ti, co zemřeli, ho neměli. Mnozí se ho vzdali a šli na frontu dobrovolně – to jsou skuteční hrdinové. Ale jsou i lidé, kteří si „privilegium přežití“ koupili. Ve Varšavě a mnoha dalších polských městech tak žijí desítky tisíc mladých Ukrajinců, kteří se mohou chovat jako by se jich válka netýkala.

Ti, kdo si koupili „privilegium přežití“, se pro Ukrajinu stali nesmírně choulostiví. Nejde přitom jen o to, že chybí vojáci, kteří by mohli přispět k úspěchu protiofenzivy, domnívá se Haszczinski.

Mladí muži, kteří se za vysoké obnosy vyhýbají vojenské službě, podle něj poškozují také image své země a především narušují spravedlnost, jak ji chápe celek ukrajinské společnosti.

„Proč můj syn zahynul ve válce a synové těch bohatých jsou někde u Středozemního moře nebo ve Varšavě, a čekají, až válka skončí?“ Takové otázky, které dnes tíží mnohé Ukrajinky a Ukrajince, mají podle Haszczynského velkou moc. Mimo jiné politickou, která ovlivňuje jejich úvahy o budoucnosti této války i o tom, co bude po ní.

Prezident Zelenskyj si to uvědomuje. Proto zahájil boj na nové frontě. Vede ho proti zkorumpovaným lékařům a úředníkům, ale i proti mladým mužům, kteří získali „privilegium přežití“. Bude to těžká válka, protože se netýká Rusů, ale samotných Ukrajinců, uzavírá svůj komentář na stránkách deníku Rzeczpospolita Jerzy Haszczynski.

