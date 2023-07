ONLINE: Zelenskyj ocenil výsledky summitu. Dokonalé by ale podle něj byly, kdyby dostal pozvánku do NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu na summitu NATO přivítal oznámení aliančních zemí o nových balících vojenské podpory či dohodu na úpravě budoucího přístupového procesu do Aliance, ovšem jako ideální výsledek si představoval pozvánku do NATO. Řekl to podle agentury Reuters na společné tiskové konferenci s generálním tajemníkem aliance Jensem Stoltenbergem.

Vilnius 12:35 12. 7. 2023 (Aktualizováno: 12:58 12. 7. 2023)