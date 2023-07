Musíme udělat vše pro další převoz obilí přes Černé moře, říká Zelenskyj. Nevylučuje dohodu bez Ruska

Je třeba udělat vše pro to, aby černomořský koridor pro export obilí mohl být nadále využíván, a to i bez Ruska, uvedl Volodymyr Zelenskyj. Na Kyjev se podle něj obrátili majitelé lodi, kteří jsou prý připraveni pokračovat v tomto vývozu, pokud to umožní Ukrajina a Turecko. Informovala o tom agentura Reuters nebo server Meduza, podle nichž tak Kyjev reagoval na oznámení Moskvy, že Rusko pozastavilo svou účast na černomořských obilných dohodách.

Kyjev 17:54 17. července 2023