Zelenskyj se po cestě z Bruselu setkal v Polsku s Dudou. Mluvili i o bezpečnosti v regionu

W czwartek Prezydenci Polski i Ukrainy @AndrzejDuda i @ZelenskyyUa spotkali się w Rzeszowie; Prezydent 🇺🇦 zrelacjonował swoją ostatnią aktywność dyplomatyczną w Brukseli i innych stolicach europejskich; rozmowy dotyczyły też bezpieczeństwa w regionie. pic.twitter.com/0z5GrhwQ5w — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 10, 2023

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek po cestě z Bruselu zpět do vlasti setkal ve městě Rzeszów s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Na twitteru to v pátek oznámila Dudova kancelář, která zveřejnila i fotografii a video ze schůzky. Prezidenti podle ní probírali Zelenského cestu do Bruselu a dalších evropských měst a také bezpečnost v regionu.