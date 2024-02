Zelenskyj: Pro mě je to zřejmé, Navalnyj byl zabit. Jako tisíce, které byly umučeny kvůli Putinovi

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je zřejmé, že vězněného ruského opozičního lídra Alexeje Navalného zabil ruský prezident Vladimir Putin. Podle Zelenského je Putinovi jedno, kdo zemře, hlavně se snaží udržet si svoji pozici. Zelenskyj to v pátek řekl během návštěvy Berlína po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem. Dodal, že Putina je za smrt Navalného potřeba pohnat k odpovědnosti. Berlín 15:07 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zelenskyj v Berlíně | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

„Pro mě je to zřejmé: Byl zabit. Jako další tisíce, které byly umučeny kvůli tomuto člověku,“ řekl Zelenskyj na adresu šéfu Kremlu. „Putinovi je jedno, kdo zemře. Hlavní je, aby zůstal na své pozici,“ uvedl také prezident země, která se už skoro dva roky brání ruské agresi.

„A proto by měl (Putin) také všechno prohrát. Měl by prohrát ... a pak by měl být za své zločiny pohnán k zodpovědnosti,“ prohlásil Zelenskyj.

O smrti Navalného v pátek informovaly tiskové agentury s odvoláním na vězeňskou službu, podle které se příčina smrti zjišťuje. Kritik Kremlu, kterému bylo 47 let, zemřel nedlouho před březnovými prezidentskými volbami, ve kterých se Vladimir Putin uchází o další šestiletý mandát v čele státu.