Zelenskyj chtěl ‚provokativním tweetem‘ změnit deklaraci NATO. V Litvě si vyslechl ‚upřímnou kritiku‘

Když v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mířil na summit NATO, alianční vyjednavači ladili společné prohlášení na téma ukrajinského členství, které nebylo podle jeho představ. Zelenského tým se rozhodl zareagovat kritickým příspěvkem na twitteru ve snaze na poslední chvíli kurz vyjednávání změnit. Vilnius 20:47 13. července 2023

Manévr však Kyjevu kýžený výsledek nepřinesl a Zelenskyj si za něj po příletu do Vilniusu vyslechl „upřímnou kritiku“ partnerů, napsala s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg.

Článek popisující diskuse v zákulisí summitu vychází z rozhovorů s více než desítkou diplomatů, kteří o dění promluvili pod podmínkou zachování anonymity. Přináší především podrobnosti o dramatickém momentu prvního dne vrcholné schůzky, kdy Zelenskyj těsně před svým příletem označil za „bezprecedentní a absurdní“, aby spojenci nestanovili časový rámec pro přijetí či přizvání Ukrajiny do NATO.

Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку.

І ми завжди цінуємо відкриту розмову.

Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага.

Але Україна теж заслуговує на повагу.

Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Podle informací Bloombergu „provokativní tweet“ přišel poté, co Zelenského tým zjistil, že aliance je blízko dokončení společného prohlášení o potenciálním ukrajinském členství a že v chystaném znění by se Kyjevu příliš nelíbilo. Ukrajina si od summitu slibovala jasný signál o tom, kdy bude do NATO přijata, ne-li rovnou formální pozvánku.

Nakonec spojenci poskytli pouze nekonkrétní ujištění o tom, že Ukrajina se členem stane, podobně jako v roce 2008. Podle nového článku dřívější pracovní verze komuniké nabízely Ukrajině jasnější cestu ke členství, ovšem na přání Spojených států a Německa byl finální závazek zmírněn.

S informacemi o odporu Washingtonu a Berlína už dříve přišla i další média, Bloomberg nyní uvádí, že dvojice se v posledních dnech před summitem dožadovala změn ve společném prohlášení, což nelibě nesli „mnozí“ další členové aliance. Zelenskyj se frustraci rozhodl ventilovat veřejně.

Popuzení partneři

„Onen výlev popudil partnery, kteří do obrany Ukrajiny proti ruské invazi nalili pomoc a zbraně v objemu miliard dolarů. Spojené státy nedostaly žádné varování předtím, co Zelenskyj spustil svůj výpad na sociálních sítích,“ píše Bloomberg.

O den později diplomaté na obou stranách incident prezentovali jako dobře známý tah, jehož cílem bylo "zvýšit sázky ve vyjednávání". V minulosti tato taktika přinášela ovoce, tentokrát ale byla kontraproduktivní, popsaly nejmenované zdroje.

„Američani byli obzvláště iritovaní... Když Zelenskyj na summit dorazil, setkal se s upřímnou kritikou od několika dalších lídrů, kteří dali jasně najevo, že si počínal za hranou,“ uvádí Bloomberg. „Musíte zklidnit vášně a podívat se na celkový obrázek, bylo mu řečeno,“ popsal jeden z diplomatických zdrojů.

Kyjev sice ve Vilniusu nedostal pozvánku do NATO, získal ale řadu nových balíků vojenské podpory a sliby dlouhodobé bezpečnostní asistence od aliance i skupiny velkých ekonomik G7.

Když pak Zelenskyj ve druhý den summitu vystupoval před novináři, volil výrazně odlišný tón než v úterním tweetu a na tiskové konferenci s generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem nakonec i rozesmál přítomné.

O změně jeho projevu mluvil při středečním brífinku i český prezident Petr Pavel. Ukrajina podle něj měla od summitu zřejmě příliš velká očekávání, když ale Zelenskyj po příletu dostal informace o všech výsledcích, mohl odjíždět spokojený.