Zelenskyj chce jednat jen s Putinem. Za vyjednávací stůl se vrátíme, až se ruská vojska stáhnou, říká

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že chce jednat pouze přímo se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, a ne přes prostředníky. Pokud Putin „pochopí realitu", bude možné nalézt diplomatické východisko z konfliktu, dodal Zelenskyj podle agentury Reuters. Odsoudil zároveň nedostatek jednoty mezi západními zeměmi tváří v tvář válce na Ukrajině. Aktualizováno Kyjev/Davos 10:15 25. 5. 2022 (Aktualizováno: 11:28 25. 5. 2022)

Ukrajinský prezident ve vystoupení před účastníky Světového ekonomického fóra podle Reuters zdůraznil, že Ukrajina bude bojovat, dokud nezíská zpět území obsazená Ruskem.

Moskva by podle něj měla stáhnout svá vojska do pozice, ve kterých byly před útokem na Ukrajinu 24. února. „To by mohl být první krok k rozhovorům,“ řekl Zelenskyj s tím, že Rusko při jednáních s Ukrajinou hraje o čas.

Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda rovněž japonské televizi NHK řekl, že „získáme zpět území, která byla obsazena (Rusy) po 24. únoru, a pak se vrátíme za vyjednávací stůl“. Současně předpověděl, že jednání s Ruskem o ukončení bojů budou složitá.

Více těžkých zbraní

Ukrajinský prezident v nočním projevu na sociálních sítích podle BBC vyzval Západ, aby zemi dodal více těžkých zbraní: raketometů, tanků, protilodních střel a další výzbroj. „Situace v Donbasu je krajně komplikovaná. Prakticky všechny síly, které ještě zbývaly ruské armádě, tam vrhli do útoku. Lyman, Popasna, Severodoněck, Slovjansk – tam okupanti chtějí vše zničit,“ prohlásil. Proto dodávky těžkých zbraní Ukrajině představují podle Zelenského nejlepší investici do udržení stability ve světě a odvrácení mnoha těžkých krizí, které se Rusko ještě chystá vyvolat, anebo již vyvolalo.

„Čím déle potrvá tato válka, tím vyšší bude cena svobody nejen pro Ukrajinu, ale pro celý demokratický svět,“ řekl.

Náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Ruděnko v reakci na Zelenského prohlášení o možnosti jednání o míru až po stažení ruských vojsk z Ukrajiny kritizoval Kyjev za to, že nehledá mírové východisko z konfliktu. Ukrajinské požadavky jsou podle ruského diplomata nekonstruktivní a v Rusku vyvolávají pochyby, zda Ukrajina opravdu chce konflikt ukončit mírem. „Chtěl bych připomenout, že Ukrajina se aktivně zúčastnila jednání fakticky od prvního dne od zahájení vojenské operace a nekladla si žádné podmínky. Pokud si teď kladou podmínky, vyvolává to pochyby ohledně upřímnosti jejich přání najít mírové východisko,“ řekl novinářům.

Jednání o výměně ruského seržanta Vadima Šišimarina, odsouzeného v Kyjevě na doživotí za zastřelení ukrajinského civilisty v prvních dnech války, za ukrajinské vojáky z pluku Azov, zajaté v mariupolských ocelárnách, budou možná až poté, co se zajatci bude uspořádán soudní proces a bude vynesen rozsudek. „Do té doby budou jednání o výměně předčasná,“ prohlásil Ruděnko.

Zelenskyj si ve videovystoupení v Davosu také postěžoval na nedostatek jednoty mezi západními spojenci. „Moje otázka zní: existuje (na Západě) jednota v praxi? Nevidím ji,“ uvedl Zelenskyj. Následně zkritizoval postoj maďarského premiéra Viktora Orbána, který odmítá podpořit chystané embargo Evropské unie na dovoz ruské ropy. „S Maďarskem je něco špatně,“ prohlásil ukrajinský prezident.

„Existuje jednota ohledně vstupu Švédska a Finska do NATO? Ne. Je tedy Západ jednotný? Ne. Naší silnou stránkou byla jednota uvnitř země a nyní záleží na jednotě Západu, aby byl silný a pevně podpořil Ukrajinu proti Rusku,“ řekl ukrajinský prezident. „Až budeme všichni skutečně jednotní, budeme mít nad Ruskem výhodu,“ dodal.