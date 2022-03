Sedni si se mnou, mluv, čeho se bojíš, vzkázal Zelenskyj Putinovi. Po spojencích chce letadla

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání. Zároveň žádá podporu Západu. Pokud spojenci nemohou zařídit bezletovou zónu nad zemí, měli by Ukrajině poskytnout letadla, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, uvedla tamní média. Hlava státu zdůraznila, že světové společenství bylo při pomoci Ukrajině nerozhodné, píše Reuters. Kyjev 19:01 3. 3. 2022 (Aktualizováno: 19:17 3. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj | Foto: Umit Bektas | Zdroj: Reuters

„Pokud nemáte sílu a vůli k uzavření nebe, tak mi dejte letadla. Dejte mi letadla. Pokud nebude nás, nedej bože, pak tu bude Lotyšsko, Litva, Estonsko. Další bude Gruzie, Moldavsko, Polsko. Půjdou až k berlínské zdi,“ řekl Zelenskyj na ruskou adresu na tiskové konferenci podle serveru Ukrajinska pravda.

Prezident zároveň poděkoval zemím, které Ukrajinu podporují a dodávají zbraně. "Ale přišlo to pozdě," prohlásil a dodal, že prodleva stojí „tisíce životů Ukrajinců“.

Zelenskyj se podle serveru RBK Ukrajina obrátil rovněž na ruského prezidenta Vladimira Putina a vyzval ho, aby zasedl k jednacímu stolu. „Jsem normální chlap. Sedni si se mnou, mluv, čeho se bojíš?“ nechal se slyšet.

Zklamáni z Izraele

Zelenskyj izraelského zpravodajského serveru Ynet také řekl, že očekával větší podporu od Izraele. Ve středu se ukrajinský prezident spojil telefonicky s izraelským premiérem Naftali Bennettem a žádal o zbraně, neprůstřelné vesty a helmy. Izrael, který má dobré vztahy s Ukrajinou i s Ruskem, poskytuje hlavně humanitární pomoc.

Podle Ynet ve čtvrtek Zelenskyj řekl, že je zklamán postojem Izraele k Ukrajině. Řekl, že od Bennetta očekával víc podpory.

„Viděl jsem dnes hezký snímek, na němž se za Ukrajinu u Zdi nářků modlili lidé zabalení do ukrajinské vlajky. Jsem za to vděčný. Mluvil jsem s izraelskými politiky. Máme slušné vztahy, ale vztahy v krizi procházejí zkouškou. Nemám pocit, že se izraelská vláda zabalila do ukrajinské vlajky,“ řekl Zelenskyj.

Bennett ve čtvrtek řekl, že pokud svět nebude rychle reagovat, konflikt na Ukrajině se může drastickým způsobem vystupňovat. Aniž jmenoval Moskvu, prohlásil, že válka proti Kyjevu může skončit „nevyčíslitelnými ztrátami, naprostým zničením Ukrajiny a miliony uprchlíků“.

„My v Izraeli jsme si válek užili a mohu vám říci toto: Je snadné válku začít, ale velmi obtížné ji ukončit,“ dodal Bennett. Připomněl, že sám se podílel v různých pozicích na pěti či šesti válkách.

Novináři byli podle Ynet vedeni několika místy, než dorazili na místo čtvrteční tiskové konference, kde už byl Zelenskyj obklopený ochrankou. Příchozím prezident poděkoval slovy: „Jste stateční.“

„Ruská armáda je desetkrát větší než naše a ztráty životů nebere v úvahu. Přivezli si krematoria, aby těla mrtvých spálili. Nevydávají zprávy o svých ztrátách,“ řekl Zelenskyj.