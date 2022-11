Zelenskyj navrhl výrazně přísnější strop na ruskou ropu než státy G7. Země západu se zatím neshodly

Ukrajina by ráda, aby strop na ruskou ropu přepravovanou po moři činil 30 až 40 dolarů za barel, řekl v sobotu prezident Volodymyr Zelenskyj. To je výrazně nižší částka, než navrhují vyspělé země ze skupiny G7, které hovoří o ceně 65 až 70 dolarů. Informovala o tom agentura Reuters. Nižší částka by znamenala tvrdší trest pro Moskvu, protože cílem je omezit příjmy z prodeje ropy, které pomáhají Rusku financovat válku na Ukrajině. Kyjev 20:40 26. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská ropa aktuálně stojí zhruba 67 dolarů za barel (ilustrační foto) | Foto: Carsten ten Brink/Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic | Zdroj: Flickr

Návrh G7 ale nemá na Západě jednoznačnou podporu. Vlády zemí Evropské unie, které chtějí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi zkomplikovat financování války, se mezi sebou zatím na společném postoji neshodly.

Lidé si v Praze připomněli oběti hladomoru na Ukrajině. Akce se celosvětově účastní více než 60 měst Číst článek

Skupinu G7 tvoří Spojené státy, Kanada, Japonsko, Británie, Německo, Itálie a Francie, Evropská unie jako celek s nimi spolupracuje.

Cenový strop má začít platit od 5. prosince a od stejného data chce EU přestat ruskou ropu dovážet. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, který přivádí ruskou ropu přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Embargo je součástí sankcí, které západní státy zavádějí vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu.

„Limit, o kterém se uvažuje - kolem 60 dolarů - je podle mého názoru limitem umělým,“ řekl Zelenskyj. Ten se neustále snaží spojence tlačit k tvrdším protiruským sankcím všeho druhu.

„My bychom rádi, aby sankce byly v tom boji velmi efektivní, a tedy aby limit byl stanoven na úrovni 30 až 40 USD a Rusko ty sankce pocítilo,“ řekl na tiskové konferenci.

Na Ukrajinu se vrací obránci Mariupolu i civilisté. V součtu si země vyměnily více než 20 zajatců Číst článek

Návrh na zavedení cenového stropu předpokládá, že pro firmy poskytující přepravu, pojištění a další služby už nebude mít smysl obchodovat s ruskou ropou.

Atraktivní by to pro ně bylo pouze tehdy, kdy by cena ropy klesla pod limit stanovený zeměmi G7 a jejich spojenci.

Nižší strop než 65 až 70 USD za barel se snaží prosadit Polsko, Estonsko a Litva. Naopak Řecko, Kypr a Malta chtějí strop nastavit na vyšší úrovni.

Severomořská ropa Brent, která je považována za hlavní typ ropy na světových trzích, se nyní prodává za méně než 85 dolarů za barel, zatímco v létě se dostala zhruba na 120 USD.

Ruská ropa je levnější, aktuálně stojí zhruba 67 dolarů za barel. Na jaře stála více než 100 USD za barel.