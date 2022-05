ONLINE: Z oblasti bojů se od začátku války podařilo zachránit na 350 000 lidí, řekl Zelenskyj

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se z oblastí bojů podařilo díky humanitárním koridorům, dohodnutým s ruskou stranou, zachránit více než 350 000 lidí. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina. Kyjev 8:10 2. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé evakuovaní z Mariupolu se setkávají se svými blízkými, kteří uprchli dříve | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

„Organizace humanitárních koridorů je jedním z prvků vyjednávacího procesu (s Ruskem), který pokračuje. Je velice složitý. Ale bez ohledu na složitost se podařilo zachránit více než 350 000 lidí z oblastí bojů,“ uvedl Zelenskyj.

Evakuace civilistů z Azovstalu začala, potvrdil Zelenskyj. Ocelárny opouštějí desítky lidí Číst článek

Zdůraznil, že nedělní evakuaci asi stovky civilistů z oceláren Azovstal v Mariupolu se podařilo zorganizovat po mnoha týdnech jednání s Rusy.

„Nebylo jediného dne, abychom nezkoušeli nalézt řešení, které by zajistilo záchranu našich lidí,“ řekl. První evakuovaní by v pondělí měli dorazit do Záporoží. Prezident doufá, že v pondělí bude evakuace z Mariupolu pokračovat.

Ruské jednotky pokračovaly v ostřelování oceláren Azovstal hned po evakuaci části civilistů, kteří se v této poslední ukrajinské baště v Mariupolu skrývají, uvedl na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na velitele 12. brigády ukrajinské národní gardy Denyse Šleha.

Opětovné ostřelování potvrdil také poradce starosty Mariupolu Petro Andrjuščenko.

Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková uvedla, že se z Azovstalu podařilo evakuovat více než stovku žen, dětí a starých lidí, ale situaci stovek dalších civilistů v ocelárnách označila za humanitární katastrofu, protože lidem se nedostává voda, jídlo a léky.