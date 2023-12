Situace na Ukrajině nevypadá nejlépe. Podpora Zelenského klesá na domácí i mezinárodní půdě

Ukrajina není na konci roku v ideální kondici. Letní protiofenziva nepřinesla ovoce. A západní spojenci začínají ukazovat prázdné kapsy. V dosavadní shodě mezi ukrajinskými lídry se ukazují trhliny. To vše má dopady i na prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož popularita klesla. Kyjev 18:23 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina není na konci roku v ideální kondici. Letní protiofenziva nepřinesla ovoce | Foto: Nina Liashonok | Zdroj: Reuters

Evropská unie schválila minulý týden zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou. „Začlenit se do Evropské unie bude velký kus práce, ale Ukrajina opakovaně prokázala, čeho je schopná. Nastane čas, kdy budeme moct slavit členství Ukrajiny v Evropské unii,“ prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. Zahájení přístupových rozhovorů je pro něj ale jedním z mála úspěchů v poslední době.

Otázku podpory chodu ukrajinského státu totiž Evropská unie odložila a agentura Reuters už začátkem prosince napsala, že do nákupu munice pro Ukrajinu se unijní země zvlášť nehrnou. Váhají taky Spojené státy, kde další obří balík vojenské podpory neschválil senát.

„Teď jsme na takovém kritickém bodě, kdy Ukrajina dostala skutečně nejmíň, ačkoli to potřebovala zejména v té podzimní fázi protiofenzivy nejvíce. Je to opravdu okamžik, kdy bude muset dojít k nějakým zásadním rozhodnutím, jak dále postupovat, jak v zimě, tak na jaře příštího roku,“ prohlásil bývaný náčelník generálního štábu české armády Jiří Šedivý.

Spolu se slábnoucí podporou západních spojenců se začínají projevovat i spory uvnitř nejvyššího ukrajinského vedení. Náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj řekl v listopadu britskému týdeníku Economist, že válka je v patové situaci, kterou může ve prospěch Ukrajiny zvrátit leda technologický pokrok srovnatelný s čínským objevem střelného prachu.

„Optimističtější“ přístup ukrajinského prezidenta ale možná naráží na své meze. Dlouhá válka, velké ztráty, neúspěšná protiofenziva nebo chystaná přísnější mobilizace se mohou spolu s déle trvajícími problémy jako je korupce ve státní správě nebo zhoršování životní úrovně podepisovat pod to, že podpora Zelenského u ukrajinské veřejnosti klesla podle některých údajů ke 30 procentům, tedy na úroveň krátce před válkou, když se Zelenského jméno objevilo v protikorupčních Pandora Papers.

Rusko bude chtít oslabení Zelenského co nejvíc využít. „Oni ženou své lidi na smrt. Sami ukrajinští vojáci to nazývají cestou bez návratu, když se mají přeplavovat v loďkách pod palbou artilérie. Ze strany politického vedení Ukrajiny je to hloupé a nezodpovědné,“ řekl ruský prezident Vladimir Putin o snaze Ukrajinců udržet se v Chersonské oblasti na levém břehu Dněpru, vedené podle něj jen potřebou ukázat Západu, že Ukrajina má šanci, a říct si tak o větší podporu.

Ukrajina neuspořádá kvůli válce na jaře prezidentské volby, Zelenského pozice tedy nejspíš není bezprostředně ohrožená. Podle politologa Vladimira Fesenka ale musí ustat vnitřní spory, má-li se Ukrajina ubránit ruské invazi. Jestli na to bude mít zdroje i v příštím roce, to je ovšem podle Fesenka druhá otázka.