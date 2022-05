ONLINE: Do jednání o osvobození obranců Azovstalu jsou zapojeni vlivní prostředníci, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požaduje ještě větší tlak mezinárodního společenství na Rusko. Jednání s Moskvou o osvobození obránců továrny Azovstal v Mariupolu jsou podle něj velmi složitá a Kyjev v nich využívá prostředníky. Zelenskyj to podle agentur Reuters a DPA uvedl ve svém každodenním videoproslovu v pátek večer. Kyjev 1:41 14. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj | Zdroj: Fotobanka Unian

„S každým dnem války globální hrozby narůstají, je tu nová příležitost pro Rusko vyvolat nestabilitu v jiných částech světa, nejen tady v Evropě,“ řekl Zelenskyj. Mezitím však na Ukrajině umírají muži a ženy, „kteří dělají vše pro to, aby každý mohl žít svobodně,“ pokračoval. „Je potřeba mnohem větší tlak na Rusko,“ dodal.

Rusové pokračují v útocích na Donbasu, ostřelují i Azovstal. U Charkova armáda ustupuje Číst článek

Ruské síly neustále ostřelují ocelárny v přístavu Mariupol, které jsou po více než dvou měsících obléhání poslední baštou stovek ukrajinských obránců ve městě téměř zcela ovládaném Rusy. Ukrajina tvrdí, že patová situace nemá žádné vojenské řešení, navrhla evakuaci 38 nejvážněji zraněných obránců. Pokud ji Moskva povolí, Kyjev slibuje, že propustí řadu ruských válečných zajatců.

„V tuto chvíli probíhají velmi složitá jednání o další fázi evakuační mise – odsun těžce raněných, zdravotníků. Mluvíme o velkém počtu lidí,“ řekl Zelenskyj. „Samozřejmě děláme vše pro to, abychom evakuovali všechny ostatní, každého z našich obránců. Už jsme zapojili všechny po celém světě, kteří by mohli být nejvlivnějšími prostředníky,“ dodal, aniž by uvedl podrobnosti.

Rusko, které původně naléhalo, aby se obránci vzdali, rozhovory veřejně komentuje jen málo.

„Ve skutečnosti dnes nikdo nemůže předpovědět, jak dlouho tato válka potrvá,“ řekl Zelenskyj. „Ale děláme vše pro rychlé osvobození naší země. To je naše priorita – pracovat každý den na zkrácení války.“ K tomu však Ukrajina podle něj potřebuje pomoc svých partnerů, „z evropských zemí, ze zemí celého svobodného světa“.