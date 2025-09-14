Zelenskyj vyzval partnery, aby omezili spotřebu ruské ropy a nehledali výmluvy k neuvalení sankcí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu vyzval spojence své země, aby přestali hledat výmluvy, proč neuvalit sankce na Rusko. Sankce označil za součást cesty od války směrem k míru. Šéf Bílého domu Donald Trump dal ve stejný den najevo, že je agresorovi připraven zavést zásadní trestná opatření, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a pokud přestanou kupovat ruskou ropu.
„Vyzývám všechny partnery, aby přestali hledat výmluvy, proč neuvalovat sankce (na Rusko) - Evropu, Spojené státy, (skupiny) G7, G20,“ řekl Zelenskyj.
„Mír je cesta, kterou je třeba se vydat. Každý se musí na tuto cestu vydat a sankce jsou její částí,“ uvedl Zelenskyj ve svém pravidelném proslovu a v příspěvku na sociální síti X. Zopakoval také, že je nutné omezit spotřebu ruské ropy, což povede k omezení ruských možností dál vést válku proti Ukrajině.
„Slyšíme tuto pozici od Spojených států a tuto pozici by měli slyšet všichni, kdo stále dávají přednost dodávkám z Ruska před těmi od jiných partnerů,“ uvedl dále prezident.
Ze zemí NATO je výrazným dovozcem ruské ropy Turecko, které ji odebírá nejvíce po Číně a Indii. Nadále závislé na ropě z Moskvy jsou také další členské země aliance, konkrétně Slovensko a Maďarsko.