Zelenskyj: Zabíjení musí co nejdříve skončit. Bezpečnost má být zaručena spolehlivě a dlouhodobě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu po telefonátu s evropskými lídry uvedl, že Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, a ne další přestávku mezi ruskými invazemi, píše Reuters. Hlava Ukrajiny se takto vyjádřila po pátečním setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

"Zabíjení musí co nejdříve skončit, palba musí ustat na bojišti i na obloze," uvedl Zelenskyj (ilustrační foto) | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

„Bezpečnost musí být zaručena spolehlivě a dlouhodobě se zapojením jak Evropy, tak Spojených států,“ uvedl Zelenskyj na síti X po telefonátu s evropskými lídry.

Rusko chce odstranit ‚základní příčiny'. Donald Trump požaduje vytvoření mírové dohody, ne příměří

„Zabíjení musí co nejdříve skončit, palba musí ustat na bojišti i na obloze, stejně jako proti naší přístavní infrastruktuře. Všichni ukrajinští váleční zajatci a civilisté musí být propuštěni a děti unesené Ruskem musejí být vráceny. Tisíce našich lidí zůstávají v zajetí – všichni se musí vrátit domů. Na Rusko je nutné vyvíjet tlak, dokud bude agrese a okupace pokračovat,“dodal ukrajinský prezident.

„V rozhovoru s prezidentem Trumpem jsem řekl, že sankce by měly být zpřísněny, pokud se neuskuteční třístranné jednání nebo pokud se Rusko pokusí vyhnout čestnému ukončení války,“ uvedl dále Zelenskyj. Nelze podle něj jednat o Ukrajině, včetně jejího území, bez Ukrajiny.

Zelenskyj se v pondělí setká s Trumpem ve Washingtonu, aby s ním projednal výsledky pátečního jednání amerického prezidenta s Putinem.

Schůzka Trumpa s Putinem patrně nepřinesla žádné konkrétní výsledky. Dohoda o příměří na Ukrajině, které podporuje Kyjev, ale Moskva ho odmítá bez splnění svých podmínek, oznámena nebyla.

Trump po summitu na Aljašce uvedl, že nyní se bude domlouvat schůzka mezi Zelenským a Putinem, které by se Trump podle svých slov mohl i sám zúčastnit. Putinův poradce Jurij Ušakov nicméně řekl, že o schůzce Putina, Trumpa a Zelenského se dosud nejednalo.

