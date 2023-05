Zelenskyj: Putin si zaslouží být za své zločiny souzen v Haagu a jsem si jistý, že na to dojde

Ruský prezident Vladimir Putin si zaslouží být za své zločiny souzen v Haagu a jsem si jistý, že na to dojde, až vyhrajeme, prohlásil ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zejenskyj při své návštěvě Nizozemska. Zelenskyj také v projevu v Haagu opět prosazoval zřízení tribunálu, který by Rusko soudil za jeho agresi vůči Ukrajině. Je to podle něj jediná cesta, jak dosáhnout spravedlnosti.

