Zelený sníh plný toxických emisí vyděsil obyvatele Sibiře, proti stavu životního prostředí protestují

Nikdy nejez žlutý sníh, byla vždy dobrá rada. Přidat by se mohlo varování proti zelenému, růžovému, oranžovému a černému sněhu. Úměrně tomu, jak se nové důkazy o znečištění životního prostředí objevují i v původně nejčistších místech planety. Na případy barevného sněhu, které se objevily na Sibiři, upozornil The Guardian.

Obyvatelé sibiřských měst s nechutí sledovali, jak se sníh kolem nich mění na zelený a černý, a toxické emise přinutily některé z nich nosit masku. Za emise jsou zodpovědné místní továrny - zelený sníh je například dílem továrny na chrom - a jak protesty nabírají na intenzitě, dostala se vláda prezidenta Vladimira Putina pod tlak.

Znečištění sněhu není nové. Ochránci životního prostředí varují už celé roky před nebezpečím tmavého sněhu v podobě černých, hnědých a šedých pruhů na ledu, kvůli jejich dopadu na klimatické změny. Jsou jasně viditelné ze vzduchu nad arktickými oblastmi.

Rozšíření znečištění

Tmavý sníh je znečištěný černým uhlíkem, tedy sazemi - nespálenými částicemi fosilních paliv v uhelných elektrárnách, továrnách a dalších zdrojích. Do polárních ledových čepiček je přenáší vítr.

Když saze spadnou na bílý sníh, je to nejen estetická katastrofa. Bílý sníh a led, které odrážejí světlo, zvyšují zemské albedo, tedy schopnost povrchu odrážet sluneční světlo a teplo zpět do vesmíru. Tmavý sníh ale naopak teplo absorbuje a zrychluje tak oteplování Země. Eliminace sazí by mohla zpomalit klimatické změny a pomoci snížit teploty až o půl stupně Celsia.

Sníh je někdy zabarvený i přírodními jevy. Řasa Chlamydomonas nivalis může způsobit, že vypadá růžový nebo červený, což je efekt zdokumentovaný vědecky už od 19. století. Oranžový sníh, který se v loňském roce šířil východní Evropou, mohly způsobit částečky prachu a písku ze Sahary. Ovšem v případě oranžového sněhu, který o desetiletí dříve padal na Sibiři, tento jev s největší pravděpodobností způsobilo znečištění.