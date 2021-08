Němečtí strojvedoucí budou od soboty do středy stávkovat. Odboráři bojují za vyšší příjmy a důchody

Německo čeká po zhruba týdnu další stávka strojvedoucích německých drah Deutsche Bahn (DB) - potrvá od soboty do středy nadcházejícího týdne. Šéf odborového svazu strojvedoucích (GDL) Claus Weselsky v pátek oznámil, že stávku v sobotu zahájí strojvedoucí nákladních vlaků a v pondělí se k nim přidají kolegové z osobní dopravy. Odbory se snaží přinutit Deutsche Bahn ke zvýšení mezd, což dráhy pro letošní krok odmítají. Berlín 13:20 20. 8. 2021 (Aktualizováno: 14:02 20. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Není vyloučeno, že doprava mezi Prahou a Berlínem bude znovu omezena (ilustrační foto) | Foto: Christian Mang | Zdroj: Reuters

Deutsche Bahn nový protest označují za zbytečnou zátěž cestujících a kritizují Odborový svaz strojvedoucích za neochotu jednat.

Odboráři chtějí nákladní vlaky zastavit v sobotu v 17.00, osobní dopravu pak chtějí zablokovat od pondělních 02.00 do středečních 02.00. „Cílem je dosáhnout lepších příjmů a ochránit před nižšími důchody,“ řekl v pátek Weselsky o nově připravované stávce.

Odborový svaz strojvedoucích chce dosáhnout ještě v letošním roce navýšení mezd přibližně o 3,2 procenta a jednorázového příspěvku kvůli dopadům pandemie 600 eur (zhruba 15 300 korun). To dráhy odmítají a nabízejí vyšší mzdy od roku 2022. Dopravce argumentuje hospodářskými dopady pandemie nemoci covid-19.

Protesty z minulého týdne

Stávka před týdnem postihla i přímé spojení mezi Berlínem a Prahou, vlaky do české metropole tehdy vyjížděly až ze saského hlavního města Drážďany.

Ve středu dopoledne, tedy jen několik hodin po ukončení stávky, se hodlá do Prahy vlakem vydat německý prezident Frank-Walter Steinmeier.

Vyhlášení nové stávky se očekávalo. V úterý odboráři protestovali před berlínským sídlem Deutsche Bahn, kde Weselsky zopakoval, že další stávka může přijít kdykoli. Slíbil ale, že se o ni cestující dozvědí s větším předstihem než o té poslední, kterou odbory ohlásily 15 hodin předem.

Ačkoli poslední stávka železniční dopravu ochromila a na dálkových spojích jezdil jen každý čtvrtý vlak, nepovažovaly Deutsche Bahn protest za úspěšný. Mluvčí Deutsche Bahn Achim Stauss to vysvětlil tím, že z 20 tisíc strojvedoucích stávkovalo jen 5400.

Weselsky to označil za manipulaci s čísly, protože třetina strojvedoucích byla na zákonem nařízeném odpočinku a další třetina měla dovolenou či pracovní volno.

Omezení na trase Praha-Berlín

V pondělí a v úterý nebudou vypraveny žádné přímé vlaky mezi Prahou a Berlínem. Stejně jako při stávce před týdnem budou spoje bez přestupu jezdit jen mezi českým hlavním městem a saskou metropolí Drážďany.

‼️Další plánovaná stávka strojvedoucích v Německu proběhne v termínu od 23.8. do druhé hodiny ranní 25.8.2021. Omezený provoz bude u vlaků EC Praha - Berlin - Hamburg a u linky R 29 Nürnberg - Cheb. Ostatní linky na území Německa zajistí strojvedoucí #CeskeDrahy. @DB_Bahn #stavka — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) August 20, 2021

Deutsche Bahn již oznámily, že spoje do Prahy budou vyjíždět a končit v Drážďanech. Pro cestující, kteří chtějí cestovat do Berlína, nebo do německé metropole míří, to znamená nezbytnost několika přestupů. Cesta se může prodloužit až na osm hodin, což je takřka dvojnásobek jízdy bez přestupu.

Z Berlína do Prahy odjede poslední přímý vlak v neděli v 17.16, další vyjede ve středu v 5.16.

Cestování během stávky Deutsche Bahn nedoporučují. Dráhy již oznámily, že všechny jízdenky pro dálkové spoje zakoupené na pondělí až středu mohou lidé bez poplatku vrátit. Platnost jízdenek je navíc prodloužena do 4. září, cestující si v takovém případě musí termín rezervace bezplatně změnit.