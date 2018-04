Zeman se v Tatrách sešel s Kiskou. Chce řešit výstavbu Českého domu v Bratislavě

Prezidenti České a Slovenské republiky se sešli ve Vysokých Tatrách. O netradiční místo setkání pro první návštěvu po inauguraci požádal Andreje Kisku sám Miloš Zeman. Prezidenti řešili především oslavy stoletého výročí vzniku Československa a shodli se, že vztahy obou zemí jsou nadstandardní. Štrbské Pleso 12:56 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidenti Miloš Zeman a Andrej Kiska | Zdroj: Pražský hrad

Za jediný problém ve spolupráci Česka a Slovenska označil prezident Zeman zatím nenaplněný plán na výstavbu Českého domu v Bratislavě.

„Já vás chci informovat, že jsem se rozhodl řešit neexistenci Českého domu v Bratislavě a věnovat tomu – bude-li nutno – celých pět let svého druhého funkčního období,“ prohlásil český prezident.

Andrej Kiska svůj protějšek ujistil, že stavba vznikne. „Neboj se, devět milionů českých korun (na stavbu) určitě najdeme a Český dům v Bratislavě určitě vznikne.“

Na závěr svého projevu poděkoval Miloš Zeman odstupující velvyslankyni Livii Klausové za její diplomatickou službu na Slovensku.

Andrej Kiska a Miloš Zeman se v průběhu následujících měsíců ještě několikrát setkají na oslavách 100. výročí Československa nejprve v Praze 28. října a o dva dni později v slovenském Martině. Oba by také mohli absolvovat společnou jízdu vlakem z Brna do Bratislavy.

O něco dražší

Cesta Miloše Zemana na Slovensku je kvůli jeho požadavku na návštěvu Vysokých Tater o něco dražší než obvykle. Serveru iRozhlas.cz to potvrdil mluvčí slovenského prezidenta Roman Krpelan. „Je pravděpodobné, že (náklady) budou i něco vyšší, ale nebude to žádná výrazná suma. Spíš se prodražují náklady pro slovenskou část delegace, která se musela přesunout do Vysokých Tater.“ Náklady na návštěvu zatím nejsou vyčísleny, měly by se ale pohybovat v jednotkách tisíc eur.

Prezidenti se setkali v hotelu na Štrbském Plese i přesto, že kancelář slovenského prezidenta má ve své správě zámeček Hohenlohe v Tatranské Javoriné. Ten podle kanceláře ale nevyhovoval z kapacitních důvodů.

Návštěvu v Tatrách na Slovensku absolvovali i jiní státníci – například prezident Polska nebo Gruzie. „I v minulosti se stávalo, že prezident Andrej Kiska zval své hosty právě do Vysokých Tater, odkud pochází,“ uvedl Krpelan.