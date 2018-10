Počet obětí tsunami v Indonésii vzrostl na 1234, Česko pošle humanitární pomoc za deset milionů

Bilance pátečního zemětřesení a tsunami na indonéském ostrově Sulawesi vzrostla z 844 na 1234 mrtvých. Informoval o tom v úterý mluvčí indonéského úřadu pro řešení katastrof Sutopo Purwo Nugroho. Do řady míst postižených otřesy půdy se záchranáři stále ještě nedostali, takže existují obavy, že počet obětí dále poroste, píše agentura Reuters. Česko poskytne humanitární pomoc ve výši zhruba deseti milionů korun. Jakarta/Praha 9:43 2. 10. 2018 (Aktualizováno: 10:32 2. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři prohledávají trosky a vyprošťují lidi ze sutin v oblasti Palu. | Foto: Antara Foto/Muhammad Adimaja | Zdroj: Reuters

Zástupci české ambasády v Indonésii jednali v pondělí o možné pomoci s místními úřady.

„Nejrychlejší varianta je skutečně finanční pomoc, protože než bychom dopravili materiální pomoc na místo, potřebnost bude menší,“ řekl novinářům v úterý po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) náměstek minstra zahraničí Tomáš Petříček.

Babiš podle něj s uvolněním částky zhruba desetimilionové částky souhlasil. Do budoucna se bude chtít Česko zapojit i do rekonstrukce postižených oblastí.

O uvolnění humanitární pomoci do výše deseti milionů korun může rozhodnout přímo ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD). Vyšší pomoc by musela schválit vláda, podle Petříčka se ale zatím o takovém rozhodnutí nejedná. Peníze by Česko Indonésii poskytlo prostřednictvím mezinárodních organizací, jako je například Červený kříž.

Česko bude chtít podle Petříčka Indonésii pomáhat i v dlouhodobém horizontu. „Česká republika se zejména chce zapojit do obnovy oblastí postižených tsunami a zemětřesením, takže připravujeme i konkrétní projekty poté, co se ta situace stabilizuje a bude možné začít s rekonstrukcí,“ řekl.

Bilance obětí v Indonésii může ještě vzrůst, až se záchranáři dostanou do míst odříznutých od světa. Své domovy muselo v důsledku zemětřesení opustit na 50 000 lidí.