Jižní Kalifornii zasáhlo druhé silné zemětřesení během pár dnů. Můžou následovat další

Jih Kalifornie v pátek večer tamního času (v sobotu brzy ráno SELČ) zasáhlo další silné zemětřesení. Americká geologická služba USGS uvedla, že podle předběžných měření mělo sílu 6,9 stupně až 7,1 stupně. Oblast zažila už ve čtvrtek nejsilnější zemětřesení za posledních 20 let, mělo sílu 6,4 stupně. Po něm následovala série 1700 slabších následných otřesů, uvedla agentura AP. Ridgecrest (Kalifornie) 7:26 6. července 2019

Po pátečním zemětřesení je zatím hlášeno několik lehce zraněných a poškozené budovy. Epicentrum se stejně jako ve čtvrtek nacházelo u města Ridgecrest v Mohavské poušti asi 240 kilometrů severovýchodně od Los Angeles. Otřesy trvaly asi půl minuty a cítit byly podle USGS nejen v Los Angeles, ale i v Mexiku.

Podle seismoložky Lucy Jonesové se jedná o sekvenci zemětřesení, uvedl deník Los Angeles Times. Odborník na zemětřesení Tom Heaton z Kalifornského technologického institutu deníku The New York Times řekl, že by byl překvapený, kdyby nenásledovala další.

Při pátečním zemětřesení se podle Heatona uvolnilo asi osmkrát více energie než při čtvrtečním.

Kalifornie je protkána tektonickými zlomy považovanými za nejaktivnější na světě. K nejnebezpečnějším v této oblasti patří zlom San Andreas, který protíná San Francisko a táhne se severně od Los Angeles ve vzdálenosti 65 kilometrů.

Podle Heatona jsou dvě nedávná silná zemětřesení lokální a není pravděpodobné, že existuje spojení se zlomem San Andreas. „Ale v této branži nerad říkám, že se něco nikdy nestane,“ dodal.

Epicentrum druhého zemětřesení

